Llop empezó a mirar de "mitad para arriba"

¿Y si se va Brian Sarmiento? ¿Y si se desvincula algún otro jugador? ¿Si se vende Nehuén Paz? Qué difícil asoma el 2018 en tierra rojinegra. Es cierto que la política futbolística, obligada en gran parte por las dificultades económicas con no menos de 75% de influencia, hace que se dificulte la chance de que el confirmado entrenador Juan Manuel Llop por respaldo de la dirigencia pueda pensar en firme en "apuntar a reforzar la zona de mitad de cancha hacia arriba", como dijo el martes. Igual, podría encontrar un "refuerzo" sin costo, sólo por repatriación: Denis Rodríguez, aunque tiene 6 meses más de contrato en River, donde no sería tenido en cuenta por el DT Marcelo Gallardo.

Claro que a Newell's le faltó más presencia ofensiva de ataque, porque sólo el portugués Luis Leal respondió en las últimas fechas con un par de goles y rendimientos prometedores. Pero esto tampoco habilita a Newell's a dejar ir a Mauro Guevgeozian, por quien en la primera ronda de presuntos intereses lo apuntaron desde Unión (el técnico Madelón lo habría puesto en una lista junto al ex canalla David Villa, que está en México) porque hoy es la única alternativa de peso y experiencia en el equipo. Encima, tiene contrato por otros 6 meses y la rescisión debe ser teniéndolo al día con los sueldos, algo en lo que hoy los clubes deben estar al día para que no le descuenten puntos como ya lo sufrió el club del Parque.

Y justamente en el rubro delanteros en la Lepra sólo hay pibes. Están Enzo Cabrera y Alexis Rodríguez (hermano mellizo de Denis y primos de Maxi), a quien Llop le dio pista en las últimas fechas, ya que a Ignacio Huguenet, Milton Treppo y Rodolfo Rotondi sólo los probó de arranque y hasta ahora no lo convencieron. Mientras que de abajo en el cierre del torneo asomaron más chicos en la reserva como Francisco González, que no es punta definido, sino un habilidoso zurdo, Franco Capitani y Luciano Cingolani (Manchester United tiene interés en llevárselo). Mientras que ayer les comunicaron a dos juveniles que no seguirán en el club: Fernando Corica (delantero de 20 años que hace 3 meses practicaba con la reserva) y Diego Aguirre. También estaría el rionegrino Daniel Opazo, que estuvo en los dos primeros partidos en el banco de suplentes y luego "desapareció".

Sin embargo, como bien lo dijo Llop: "Los chicos tienen que estar respaldados por jugadores de cierta experiencia para que el vestuario no este minado de jóvenes, que es un riesgo", no debe descartarse el arribo de algún experimentado jugador a préstamo, que es la única forma que podría estar el visto bueno del órgano fiduciario a cargo del juez Fabián Bellizia.

Asimismo, Llop se manifestó más tranquilo en el aspecto defensivo porque "abajo tenemos menos de un gol en contra por partido y estamos en el puesto 8 en ese rubro", aunque si se va Paz sólo quedarían juveniles como pasó en el clásico, en el que debutó Joaquín Varela.

"Hay que trabajar para hacer un mejor semestre, para recuperar puntos y quedar en mitad de tabla o un poco más", dijo el Chocho con sinceridad. Y el hincha debe entender que no puede pretender mucho más que eso, al menos de arranque. Ah, de paso, estará la Copa Sudamericana, aunque antes del Mundial, Newell's sólo jugará dos partidos.

La plata está

La plata está. Al menos la que los empleados rojinegros deben cobrar de la deuda de octubre y que hoy se haría efectiva. Es más, tienen la palabra de que la semana próxima le abonarán noviembre, aunque "ya no creemos en las promesas", dijeron los trabajadores.

