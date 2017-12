El entrenador de Newell's Old Boys, confirmó que el marcador central Héctor Joaquín Varela, de 20 años, hará su debut con la camiseta rojinegra nada menos que en el clásico del domingo, a las 17, ante Rosario Central en el Gigante.

"Las dos variantes son San Román en lugar de Nadalín y Varela en lugar de Nehuén Paz, el resto son los mismos (que vienen de igualar ante Racing)", dijo este mediodía Llop en rueda de prensa donde confirmó que Pocrnjic; San Román, Bruno Bianchi, Varela y Ferroni; Torres, Sills, Rivero y Figueroa; Sarmiento y Leal serán los once que saltarán al césped del Gigante para disputar una nueva edición del derby más pasional del fútbol argentino.

Cuando le preguntaron por el estado de Brian Sarmiento -había salido en el partido ante la Academia y se dudó de que legara- el DT leproso destacó que "con Brian no hay ningún problema, lo fuimos cuidando en la semana y fuimos hablando con el cuerpo médico para que llegue de la mejor manera al partido. Hoy trabajaron muy bien, lo que nos queda es intentar jugar".

El entrenador formó parte ayer del banderazo, el tradicional festejo que la hinchada rojinegra organiza en la previa de cada clásico. Al preguntársele cómo lo había vivido destacó que "me hubiera gustado saltar un poco más, pero lo disfruté mucho, fue muy lindo, contagioso y emocionante. Le agradezco a la gente el apoyo y es un eslabón más como para hacer un gran partido el domingo".

"Es un episodio muy positivo porque este tipo de situaciones hay que tomarlas de la mejor manera, no como un gesto de presión, sino como un gesto de apoyo de la gente. Por momentos me hubiera gustado retroceder 25 años atrás, qué querés que te diga, porque nosotros no vivíamos eso", acotó Llop.

Sobre si le preocupaba la pelota parada de Central, el técnico contraatacó diciendo que "nosotros también marcamos de esa forma y pudimos haber marcado varios más. Es un tema que hay que resolver, tienen muy buenos conductores, buenos jugadores de juego aéreo. Hoy trabajamos sobre ese aspecto".

Al ser preguntado sobre cómo se trabajaba con Varela, un jugador que debuta y lo hace nada menos que en un clásico, Llop explicó que "no soy de cargarlo demasiado, sí darle mucha confianza. Seguramente los compañeros lo van a apoyar como lo hicieron el otro día con Nadalín y jugó un muy buen partido. Después queda que nosotros le generemos tranquilidad y confianza. Pero para este tipo de partidos la personalidad y la calidad es lo que resuelve las cosas a tu favor".

