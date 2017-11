El director técnico de Newell's, Juan Manuel Llop, confirmó que ante Racing jugará con casi el mismo equipo que venció a River, con la salvedad de que en el lateral derecho debutará el juvenil Facundo Nadalín en lugar de Franco Escobar, quien está a punto de emigrar a Estados Unidos para incorporarse al Atlanta United F. C. del Tata Martino. Cabe agregar que José San Román deberá purgar una fecha de suspensión por acumular de cinco tarjetas amarillas.

A propósito de la resonante victoria obtenida en el Monumental, el DT leproso aseguró que desde el punto de vista emocional, "es una de las mejores semanas" que está viviendo con el plantel, producto del rendimiento que exhibió el equipo y que espera que se mantenga en el tiempo.

"Se van a encontrar con una novedad porque es muy factible que debute (Facundo) Nadalín como lateral derecho, ya que es casi una obviedad la transferencia (al Atlanta United F. C.) de Franco (Escobar). Después, el resto del equipo será el mismo que jugó contra River", confirmó este mediodía el Chocho en conferencia de prensa, dando por hecho que no va a poder contar con San Román.

En ese sentido, agregó que "hace dos meses que venimos siguiendo al juvenil y hace 15 días que lo incorporamos pensando en esta posibilidad que podía pasar y pasó".

¿Quién es Facundo Nadalín? Facundo Nadalín es un marcador de punta derecho que llegó a Newell's en marzo de 2004. Tiene 20 años, mide 1,73 metro y pesa 73 kilos. Es el lateral derecho de la reserva.

nadalín.jpg Facundo Nadalín El equipo. Los once que enfrentará a Racing el sábado, a las 21.30, en el Coloso Marcelo Bielsa formará con Luciano Pocrnjic; Nadalín, Nicolás Bianchi, Nehuen Paz y Leonel Ferroni; Juan Sills y Braian Rivero; Joaquín Torres, Brian Sarmeinto y Víctor Figueroa; Luis Leal.

El clásico a la vuelta de la esquina. "Dada la magnitud del triunfo, muchos periodistas le dieron mayor importancia a Central que a Racing y no me creen cuando les digo que no estoy pensando en el clásico. Para nosotros, Racing es un rival de jerarquía y un grande del país, por eso es que tampoco hablamos de Zampedri ni del clásico", señaló Llop al ser consultado por el clásico, que se jugará dentro de dos fechas en el Gigante de Arroyito.

¿Seguirá siendo el DT después del clásico? Consultado para saber si su continuidad estaba supeditada al resultado que obtenga Newell's frente a Central, el entrenador rojinegro insistió en que no sabe "de dónde salió" el tema. "Trabajo bárbaro, tranquilo y ni me preocupo. Muchos hacían hincapié en el clásico y me preguntaban si era determinante. Les digo que a los 54 años ya ni me preocupo por eso", aseguró.