La Superliga Americana de rugby está cada vez más cerca y lo que parecía lejano no solamente ya empieza a tomar forma sino que está a la vuelta de la esquina. En Ceibos, la franquicia argentina, ya arreglaron su incorporación tres rosarinos: Martín Elías (Atlético del Rosario), Teo Castiglioni (Gimnasia y Esgrima) y Facundo Ferrario (Jockey Club). Ellos no serán los únicos representantes de la ciudad que disputarán la primera edición de este torneo, ya que además lo harán Mauro Genco (Duendes) en Peñarol y Patricio Baronio (Jockey Club), quien recientemente arregló su incorporación al equipo chileno Selknam (compartirá el plantel con el cordobés, ex Atlético del Rosario, Rodrigo Bruno).

Baronio, que jugó la final del Nacional de Clubes para Jockey Club ante Hindú e incluso marcó un try, integró el plantel de Los Pumitas en dos mundiales M20 consecutivos (2014-2015), pero antes de jugar su segundo torneo fue convocado por Argentina XV para el Americas Rugby Championship y fue suplente contra Brasil.

El puesto de medioscrum para Chile fue un problema en los últimos años, ya que el principal candidato a jugar en ese puesto, Marcelo Torrealba, optó por regresar a Austin Elite en la Major League Rugby. En segundo lugar figura Beltrán Vergara, quien comenzó como titular para Los Cóndores en su primera y única prueba contra Portugal en noviembre.

Los argentinos son muy codiciados por las restantes franquicias y de hecho muchos ya emigraron para engrosar las filas de Olimpia de Paraguay, franquicia donde el rosarino Raúl Pérez (ex entrenador de Los Pumas y Jaguares) tiene una verdadera tropa. El último en unirse al conjunto guaraní fue el misionero Arturo López, con pasado en Yacarés M20.

Ese antecedente hizo que Aspirina diera el visto bueno para que López, uno de los proyectos del rugby guaraní, se sume como uno de los cinco jugadores menores de 21 años que deben tener las franquicias que competirán en la Superliga Americana. El back tendrá como compañeros a otros argentinos: Gabriel Ascárate, Facundo Maina, Manuel Montero, Santiago Resino, Federico Gutiérrez, Axel Zapata, Alejandro Torres, Máximo Ledesma y Thomas Gallo. Los otros extranjeros que tendrá el conjunto paraguayo son el namibio Max Katjikeko y el sudafricano Liam Hendricks.

Mientras el torneo empieza a cobrar forma, Peñarol, el representante uruguayo, realizó en el Estadio Charrúa su primer entrenamiento bajo las órdenes del head coach, el también rosarino Pablo Bouza. El carbonero tiene en sus filas, además del pilar Mauro Genco, al uruguayo Nicolás Freitas, wing que jugó en Jaguares en 2017. Además cuenta con el sudafricano Bradley Thain, los namibios Janry du Toit y Maxime Sonneveld y los tonganos Sefo Sakalia (hooker de 28 años mundialista en 2019) y el wing o fullback Atieli Pakalani.

En tanto, con la incorporación de Jerónimo Ureta, Ceibos completó el plantel que tendrá a Ignacio Fernández Lobbe como entrenador principal. La nómina completa de la franquicia argentina la componen Alejandro Luna, Federico Wegrzyn, Lucas Favre, Juan Bautista Daireaux, Pablo Dimcheff, Lucas Santa Cruz, Tomás Cubilla, Leonel Oviedo, Martín Elías, Gonzalo García, Francisco Minervino, Ignacio Inchauspe, Conrado Roura, Rodrigo Martínez, José González, Teo Castiglioni, Facundo Ferrario, Franco Molina, Santiago Ruiz, Carlos Repetto, Agustín Segura, Lautaro Bávaro, Santiago Portillo, Lucas Mensa, Rodrigo Fernández Criado, Facundo Cordero, Pellandini, Herrera y Jerónimo Ureta.