Llegan las chicas

Se larga el segundo torneo de 11 de la Rosarina con 20 equipos. Este año habrá clásico porque se sumó Newell's

El feminismo deja su impronta allí por donde se expresa, incluso en el fútbol. Para confirmar esto basta ver cómo crecieron los equipos de fútbol femenino que jugarán este año el segundo torneo oficial de la Asociación Rosarina. Esta vez serán 20 los planteles que entren a la cancha en el torneo: seis más que los que participaron el año pasado y no sólo eso. Como Newell's este año presenta plantel, habrá clásico entre auriazules y rojinegras por primera vez en la historia de fútbol de 11 femenino en la ciudad. Será en la segunda fecha, en cancha neutral y sin público. Las chicas crecen y llegaron para quedarse.

El año pasado se jugó el primer torneo oficial. Las muchachas de Rosario Central, dirigidas por Roxana Gómez, se quedaron con el primer título. Pero ahora son más las que entrarán a la cancha. No sólo se suman las chicas del Parque de la Independencia, a cargo de Mariano Faurlin y Virginia Salera, sino que tanto las muchachas auriazules como las de Social Lux se presentarán en dos líneas.

Se define hoy si la pelota comenzará a rodar el próximo domingo 8 o el 15 del corriente mes (todo depende de que se concreten los fichajes de todos los equipos).

Serán 19 las fechas. Los equipos se enfrentarán todos contra todos a una rueda, en tres o cuatro canchas designadas por la Liga (los horarios de comienzo podrán variar en matutinos o vespertinos dependiendo de la disponibilidad de los campos de juego en cada jornada; un tema que deberá saldarse con la rama femenina que hasta ahora viene pidiendo permiso a los varones para jugar).

Además, habrá torneo Clausura dividido en dos zonas de diez equipos: a partir de esa competencia se bifurcará la actividad en Primera A y Primera B quedando los primeros 16 equipos ubicados en la máxima categoría, en tanto los últimos, junto a los nuevos que se sumen en la temporada 2019, pasarán a conformar la segunda división.

El mes pasado se sorteó el fixture y en esa oportunidad el presidente de la Rosarina, Mario Giammaría, además de dar detalles organizativos les regaló balones a los 20 clubes que jugarán el torneo Apertura. El directivo resaltó que el año que viene todos los clubes participarán de la categoría Gobernador Molinas, que corresponde a la primera A (las otras dos categorías son Santiago Pinasco o B y Mariano Reyna o C).

La primera fecha presentará los siguientes encuentros: Rosario Central "A" vs. Coronel Aguirre, Social Lux "A" vs. Alianza Sport, Botafogo vs. Argentino y Rosario Central "B" vs. Renato Cesarini (todos jugarán en el polideportivo de Argentino). Además, se cruzarán Santa María vs. San Martín, Provincial vs. Peñarol y Newell's Old Boys vs. Semillero (en cancha de Peñarol). Y Pablo VI vs. Social Lux "B", Defensores Unidos vs. María Reina y San Telmo vs. V. G. Gálvez (jugarán en cancha de Paulo VI).

Dos pruebas y 160 jugadoras.

El coordinador del área de fútbol femenino de Newell's, Gonzalo Magurno, le confesó ayer a Ovación que está "altamente sorprendido" por la respuesta de las leprosas a las dos pruebas realizadas el mes pasado y también lo está por el alto nivel de juego que despliegan.

"Vamos a sorprender", adelantó el técnico para luego detallar que en la primera convocatoria de hace dos semanas se presentaron 65 chicas (de ese caudal quedaron seleccionadas 19 jugadoras) y agregó que la segunda fue aún más contundente.

"Se fueron a probar 95 chicas y quedaron finalmente 17, o sea ya hay 36 jugadoras con posibilidades para fichar y obviamente ya están elegidas las 11 que jugarán contra Semillero, la primera fecha en cancha de Peñarol".

Magurno dijo que el club respondió a la disposición de la Conmebol, que indicó que los clubes de fútbol que participen en las copas Libertadores y Sudamericanas, a partir de 2019, deberán contar con fútbol femenino de campo. "Cumplimos con el requisito y abrimos el juego para todas las mujeres que desde los 15 años en adelante quieran jugar. Este año será obligatorio contar con la primera, el año próximo se incorporará el Sub 14. Hasta ahora el fútbol de mujeres era amateur y de cinco que había ahora crece y no para. Las mujeres tienen buen nivel y hay muchas ganas de aprender".

Trabajará con ellas la dupla técnica mixta de Faurlin y Salera y un equipo de colaboradores integrado por Hernán Rodríguez, Martín Damoriza y Malena Acosta.