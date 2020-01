Llegan dos caras

Central está a punto de incorporar a dos futbolistas más. Uno es Damián Martínez. El lateral derecho ya dejó Unión, pero recién hoy se realizará la revisión médica para ver si luego firma contrato con el canalla por los próximos tres años. Y el otro jugador que también dará en esta jornada el presente en un sanatorio céntrico es Kevin Gutiérrez, quien viene de militar en Godoy Cruz, pero los derechos pertenecen a Racing. La idea de la dirigencia auriazul es que los dos cumplan con los chequeos protocolares y luego sellen los respectivos vínculos en la sede de calle Mitre al 800.

El caso del marcador de punta derecho es llamativo. Unión comunicó ayer a la mañana que vendió "a Rosario Central el 50 por ciento de los derechos económicos que poseía del jugador Damián Martínez. La operación alcanzó los 625 mil dólares para nuestra institución. "¡Exitos Damián!", fue el mensaje que brindó el club santafesino vía Twitter.

Sin embargo, desde Arroyito informaron que "si bien está todo encaminado, la realidad es que el jugador mañana (hoy) se hará la revisión. Mientras que por la tarde recién podría estar firmando el contrato, siempre y cuando los estudios médicos no arrojen nada anormal como sucedió recientemente (el caso de Arciero, quien no pasó las pruebas por el problema en la rodilla derecha). Pero por ahora no hay nada cerrado, pese a que hay un acuerdo con Unión por la cesión del futbolista".

Lo cierto es que el futbolista, de 29 años, llegará al canalla por la intervención del empresario Christian Bragarnik, quien le prometió a Diego Cocca le llevaría al lateral, pese a que la dirigencia tatengue no quería saber nada con desprenderse de un titular. Aunque el peso del empresario pudo más y por eso hoy el profesional se convertirá en refuerzo de Central.

Otro tema que los directivos centralistas tratarán de finiquitar hoy es el tema de Kevin Gutiérrez, tal como adelantó Ovación. El juvenil volante, de 22 años, viene de jugar en Godoy Cruz, pero el pase pertenece a Racing, club donde Cocca lo conoció cuando era el entrenador.

Desde Arroyito remarcaron que firmará por un año sin cargo y con opción, que será cercana a los 600 mil dólares por la mitad de los derechos. De no mediar imprevistos, hoy será otra de las caras que se sumará al canalla.