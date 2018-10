"Llegamos para quedarnos", afirmó el DT de Sportivo América

El gimnasio está a pleno. Las mesas del bar comedor, ocupadas. En un sector cubierto, las pequeñas dibujan piruetas con sus patines. En el otro, el principal, el estadio Amílcar Tamburri, los pibes van y vienen con innumerables pelotas naranjas. Los dirige Julián Mendía, que tras esa actividad y la de secretario de club entrenará junto al plantel ahora profesional, porque él es uno de los 12 privilegiados que desde esta noche escribirán un capítulo grande en la historia del básquet de Rosario. Con la camiseta verde de Sportivo América, que ante Tiro Federal de Morteros debutará hoy (a las 20, gimnasio de Tucumán y Balcarce) en la segunda categoría nacional, el ex TNA, ahora llamada Liga Argentina. ¿Una locura? De ninguna manera. Porque ese vocablo puede invitar a la improvisación. Por eso Hugo Luna, ese ex jugador de la entidad que conoce el club desde los 7 años, hoy técnico y hace pocos días elegido presidente, lo troca por el de "proyecto". Y se emociona. Con 43 años hoy vivirá esta noche, "su" noche, la de América y de toda la ciudad basquetbolera, desde el banco. Sólo "alegría siento". Por supuesto.

La oportunidad llegó con la venia de la Asociación de Clubes y el vínculo con Villa Mitre de Capital Federal, que permitió aunar la plaza y que Rosario vuelve a tener un representante en el ex TNA como no ocurría desde que Central dejó en el 2012, en su único año. Antes Newell's incursionó por otros tres. Y Provincial fue el único que hasta llegó a la Liga Nacional. Pero es Sportivo América, el único club puro de básquet de la ciudad en llegar a esta elite.

"Parece una locura pero no lo es. Somos serios, nos manejamos como una empresa generando recursos genuinos con distintas unidades de negocios para que el deporte se pueda sostener en lo económico. Tomamos esta decisión porque sabemos que no vamos a dar un paso atrás. Llegamos para quedarnos por mucho tiempo. Somos optimistas y creemos en el básquet de la ciudad", explicó Luna. "Tenemos otra visión a la mayoría de los clubes, salvo raras excepciones, porque somos de básquet. Vendemos publicidades a través de una agencia de marketing, tenemos un torneo interno a través de la subcomisión, el gimnasio y el comedor, todo destinado a sostener este deporte, con la vista puesta en que se vayan sumando empresas y el Estado. Primero tenemos que mostrarnos, para que nos apoyen".

Sportivo América ascendió en dos años de la C local a la Superliga y si bien la idea era hacer la escalera provincial, federal y nacional, "surgió esta posibilidad y nos ahorró un montón de camino de esfuerzo y sacrificio. Igual lo analizamos muy bien para que, precisamente, no sea una locura. Hoy tenemos cubierto el ciento por ciento del presupuesto y todo organizado, gracias también a Ricardo Bottura como jefe de equipo, que desarrolla una tarea loable". Además, un dato no menor. No habrá descensos porque la AdC quiere que los clubes refuercen su infraestructura.

En ese sentido, Luna tiene claro que hoy "la realidad del básquet rosarino da para estar en mitad de tabla de la segunda categoría nacional o pelear el Federal, como lo hará Atalaya, pero con la ciudad que tenemos, el cordón industrial y el arraigo de este deporte, en algún momento se puede dar otro salto más. Acá hay materia prima y tal vez en el futuro los chicos no deban irse para progresar. Además, Sportivo América tiene toda la infraestructura, con un estadio increíble por su capacidad (4 mil personas) y en el lugar que está ubicado".

"Hay que trabajar en unidad con los dirigentes rosarinos que tengan una visión distinta. Porque el básquet amateur está bien y el profesional también. Qué bueno sería juntarse entre los clubes, tal vez sea utópico, pero para dar un salto de calidad hay que dejar de lado el folclore local. Mirá Marcos Giordano, que termina de ser campeón olímpico del 3x3 y se tuvo que ir de la ciudad para progresar (está en Regatas Corrientes). Ojalá Sportivo América sea una puerta abierta para ellos", se ilusionó Luna.

A Luna se le iluminan los ojos cuando piensa en el debut de esta noche. "Me lo imaginé muchas veces pero trato de no pensarlo, sino de disfrutarlo. Está muy bien el proyecto pero no vivir proyectado sino en el día a día. Y dejaré que pase el momento. Hoy siento mucho agradecimiento a todos los que trabajaron en esto. Y si una palabra define todo es alegría, felicidad", concluyó.