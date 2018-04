La importancia de la victoria contra Belgrano es objetivamente inobjetable. Pero dentro de ese triunfo apareció Fernando Zampedri volviendo a convertir, algo que no lograba después de aquella apasionante noche en cancha de Huracán, en la que el canalla ganó 3 a 2, con un tanto suyo. Y lo de la importancia del reencuentro con el gol por parte del entrerriano tiene que ver con que el ex Atlético Tucumán es quien más participaciones tiene en el equipo en la parte ofensiva. Le tocó jugar con Ruben, con Herrera, con Lovera, con Maziero e incluso solo. Por eso quien más juega es lógico que sea el que más busque. Más allá de eso, el atacante, que no ocultó su felicidad por volver a convertir, claramente puso el foco en lo funcional que fue la victoria contra Belgrano de cara al choque contra San Pablo. "Llegamos muy bien al jueves", destacó.

"Nosotros teníamos que sumar para tratar de acercarnos lo más posible a la zona de Copa Sudamericana. Siempre es importante ganar de local y por supuesto fue muy bueno de cara al partido del jueves. En el torneo local necesitábamos un triunfo, pero lo que se viene es sumamente importante, porque San Pablo va a venir a buscar un buen resultado. Ante eso nosotros tendremos que imponer nuestro juego, hacer un buen partido, sobre todo porque llegamos de una buena manera al jueves", analizó Zampedri, para quien fue "clave" haber vuelto a "contar con varias situaciones porque era algo que no veníamos teniendo". Y agregó: "Se viene una seguidilla importante, ante grandes equipos (San Pablo, River y Racing) y van a ser partidos muy lindos para jugar. Esperemos sacar un buen resultado para ir a pelear con todo a San Pablo".

Pero así como la victoria fue importante para el grupo, en lo personal haber convertido nuevamente no fue poca cosa. "No se venía dando y cuesta cuando el gol no aparece para un delantero, pero lo más importante es que se ganó y que el equipo respondió. En lo personal por supuesto que estoy contento. Hacía muchas fechas que no convertía", aseguró Zampedri, quien dejó en claro la necesidad que tenía de hacer un gol por la furia que le metió al festejo (llegó a romper un cartel de una patada). "La verdad es que fue un desahogo importante porque no se me presentaban muchas situaciones porque estaba jugando muy lejos del arco. Esta vez se vio otro Central y quedamos contentos por eso. Yo trabajo para hacer goles siempre y cuando las situaciones no se generan nos molesta un poco".

Hace un par de semanas el delantero fue consultado sobre su falta de gol y dijo que estaba tranquilo, que era algo que no lo desesperaba. En tal sentido apuntó: "El delantero quiere convertir siempre, pero el juego tampoco nos ayudaba demasiado como para generar chances. Belgrano hizo un buen partido, pero pudimos golpear primero en el primer tiempo".

Continúa la venta de entradas

Las entradas para el partido ante San Pablo ya están a la venta. Las mismas se pueden adquirir de manera virtual (https://sedevirtual.rosariocentral.com) y física, en la sede de Mitre, el Cruce Alberdi y oficina de socios en el estadio, hasta mañana. El remanente se venderá en el Gigante el miércoles, de 13 a 20, y el jueves, de 10 a 20. La popular socio cuesta 300 pesos y las plateas para socios con abono a Superliga (río, Cordiviola y preferencial) 350. Plateas para socios sin abono a Superliga: río 700, Cordiviola 800 y preferencial 1.000. Plateas y populares para no socios: popular 500, platea río 1.000, platea Cordiviola 1.200 y platea preferencial 1.400. Además hay un pack promocional para socios que no hayan comprado el abono a Superliga, con los cotejos ante San Pablo, Racing y Estudiantes, con los siguientes precios: río 1.200, Cordiviola 1.400 y preferencial 2.100