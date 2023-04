Regional del Litoral de rugby: las malas decisiones descalibraron a Duendes

En el primer tiempo Duendes tuvo el control del juego y con mucha presión fue empujando a Estudiantes contra su ingoal. En apenas dos minutos generó un try penal con el que sacó una buena diferencia y a partir de ahí manejó los tiempos. El conjunto paranaense no logró hacer pie y le costó emparejar las acciones. Sólo un intercambio de penales modificó el marcador. Con errores y aciertos de ambos en el line, las mayores batallas se dieron en los rucks donde los verdinegros ganaron la mayoría de las pulseadas. Sin embargo, con poco, Estudiantes demostró su peligrosidad y antes del final del primer parcial estuvo muy cerca de llegar al try. Fue un llamado de atención que Duendes no atendió. Antes del cierre, el verdinegro tuvo un nuevo penal que, en vez de patearlo a los palos lo jugó, pero la jugada no prosperó y el parcial cerró 10-3. Luego lo lamentaría.