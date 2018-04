Litoral lo tiene

Capitana. La ex Leona Agustina Bouza (en ataque) llevará nuevamente la cinta del equipo rosarino.



El entrenador del seleccionado femenino del Litoral que jugará el ascenso del Campeonato Argentino de Selecciones, entre el 10 y 13 de mayo en San Rafael. Como el año pasado, la capitana seguirá siendo la ex Leona Agustina Bouza, quien comandará un plantel en el que justamente tiene a muchas de sus compañeras de club. Duendes estará representado con cinco jugadoras, el de mayor presencia en este seleccionado.

Además de Picky, Diego Serio alistó en esta nómina a María Araujo, Nina Gatarello, Sol Jure y Eugenia Gutiérrez, del equipo Fantasma. Y además a Maite Esquide, Liza Giacomotti y Martina Ferrazini (GER), Ornella Granitto, Valentina Bisconti y Victoria Giargiulo (Old Resian), Daniela Astegiano, Delfina Soljan, Dirce Yuli (Atlético del Rosario), Luciana Cerrutti, Pilar Larca, Paula Mutti (Universitario), Dolores García Bornemann, Martina Petrocelli y Clara Ramos (Jockey).

Seis de estas jugadoras designadas por Seri vienen de participar el fin de semana del Campeonato Argentino Sub 21 en Mar del Plata y en el cual Litoral terminó 5º (ascendió el año pasado y en el presente se reinsertó en la línea máxima). Se trata de Giacomotti, Ferrazini, Larca, Mutti y Ramos.

Así, el DT optó por completar el equipo con jugadoras jóvenes que igualmente ya supieron lo que es tener que asumir cierta presión en el seleccionado mayor cuyo problema recurrente en los últimos años ha sido la renuncia permanente de muchas de las convocadas.

El año pasado, tras descender en 2016, Litoral no pudo volver a la elite del hockey, un sitio que a otrora conocía muy bien. En Salta las chicas debieron conformarse con un tímido tercer puesto, muy por debajo de las expectativas de ellas mismas.

Simultáneamente a las chicas, el seleccionado mayor masculino disputará el Argentino en Buenos Aires, en el que defenderá el título que consiguió el año pasado.

