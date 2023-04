Lionel Scaloni participó en un curso de formación de entrenadores en la Argentina

"Tuve grandísimos entrenadores y formadores que me inculcaron cómo interpretar este deporte bajo los términos del respeto y la disciplina. Pero algo sobre lo que debemos incidir los entrenadores es dejar hacer al niño, que se manifieste adentro de una cancha, y corregirle lo que realmente valga la pena. No podemos decirle qué debe hacer todo el tiempo porque le sacamos la iniciativa y la inventiva", sostuvo el último ganador del premio Fifa The Best al mejor entrenador.