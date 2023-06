Lionel Scaloni condujo el entrenamiento este miércoles y luego brindó una conferencia de prensa donde entre otros temas opinó sobre la declaración de Lionel Messi en cuanto a que el de Qatar habría sido su último mundial. "Me parece una declaración prudente de una persona que no vende humo y no miente", sostuvo el conductor de la selección que se prepara para el primer amistoso que disputará en China este jueves ante Australia.

"MESSI ES MUY PRUDENTE, NO VENDE HUMO Y NO MIENTE" Lionel Scaloni se refirió al futuro de la Pulga en su nuevo equipo y en la Selección Argentina tras sus dichos sobre el Mundial 2026. pic.twitter.com/879szJginw

A lo largo de la conferencia de prensa Scaloni también dejó estas frases:

"Estoy contento de que Leo haya decidido ir a un club que lo va a tratar de maravilla y lo va a hacer feliz jugando al fútbol".

"La idea es continuar, mejorar la selección y si hay que cambiarla, lo haremos. Siempre en la línea de la búsqueda de ganar. El calendario entorpece la posibilidad de hacer una selección local".

"El objetivo es probar algunas cosas en estos partidos. La idea es que los chicos más jóvenes puedan sumar minutos".

Este martes Messi reiteró que no entra en sus planes participar en la próxima edición de la Copa del Mundo, la que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026. “Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo”, aseguró el capitán de la selección nacional que se prepara para el amistoso de este jueves ante Australia.

El rosarino se encuentra en China junto al plantel que se presentará este jueves y será titular ante los australianos, aunque no jugará ante Indonesia en el amistoso programado para el próximo lunes. En el medio de todo esto, Messi dialogó con el medio deportivo chino Titan Sports e insistió en que no estará en la próxima cita mundialista