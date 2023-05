Lionel Scaloni: "Lo seguro es que donde Messi vaya la gente lo va a disfrutar"

"Para todos es una pérdida, para el hincha, para todo el mundo. Las otras ligas son buenas también. Es un jugador que mueve mucho, que todo el mundo es feliz viéndolo. No sé si va a volver a España, si va a seguir en Francia o si irá a otra liga, pero donde vaya la gente va a disfrutar", agregó Scaloni en diálogo con OK Moblity.

El ex jugador de Newell's y actual conductor de la selección nacional destacó que todos quieren entrenarlo. "Cualquier técnico quisiera tenerlo, no hay dudas. Yo tengo la ventaja de que fui compañero, he jugado con él, contra él y lo dirijo ahora, sé todo lo que pueda dar. Y el que no lo conoce es obvio que lo quisiera entrenar", concluyó.