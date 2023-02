Lionel Scaloni, campeón mundial en Qatar, elegido el mejor entrenador del mundo

Fue elegido el mejor técnico del mundo tras la conquista del Mundial de Qatar. El nacido en Pujato se llevó el premio The Best de la Fifa.

Lionel Scaloni, el mejor técnico del mundo, recibió el The Best de la Fifa.

Lionel Scaloni se llevó el premio a mejor entrenador del mundo. Lo hizo nada menos que ante glorias de entrenadores como Carlo Ancelotti y Pep Guardiola. El nacido en Pujato fue premiado con el The Best de la Fifa por su conquista del campeonato Mundial de Qatar y con el enorme handicap que, a diferencia de los otros, no tuvo experiencia en clubes de primera. Favio Capello le entregó el trofeo.