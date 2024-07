Lionel Messi está cada vez mejor y será de nuevo titular ante Canadá

A menos de tres días de la gran semifinal de la Copa América ante Canadá , Lionel Scaloni puede quedarse tranquilo. No sólo tiene cada vez mejor a su líder Lionel Messi , sino que todo parece indicar que Lisandro Martínez también jugará, hasta el Huevo Acuña volvió a practicar y en el horizonte también asoma Angel Di María.

Los ánimos están por las nubes en el búnker de la selección argentina , luego de las turbulencias que sobrevolaron la clasificación a semifinales ante Ecuador. Las manos del Dibu Martínez evitaron un panorama no deseado, de una eliminación que no estaba en los planes de nadie pero que estuvo a punto de transformarse en una realidad.

Lo mejor de Lionel Messi, después

No tuvo problemas, no aparecieron fatigas y aguantó los noventa minutos. Y lo bueno es que, además de las buenas sensaciones de haber terminado la contienda, Messi se mostró aún mejor después. Por ejemplo, en la última práctica desarrollada en la mañana de Houston, antes de partir por la tarde de este sábado a Nueva Jersey, adonde el martes enfrentará a Canadá en el mismo estadio en que se midieron en la primera jornada con victoria argentina por 2 a 0.

Con una temperatura agobiante, la selección entrenó con mucha pelota en el campo de la Universidad de Houston, ya que Lionel Scaloni hizo dos grupos después de los trabajos a cargo del preparador físico, Luis Martín. Y ahí incluyó a Messi, que se mostró muy activo.

Messi participó de todos los trabajos sin problemas, despejando entonces todas las dudas y por supuesto estará ante Canadá, donde recibió un golpe a la altura de la rodilla izquierda cerca del final. Esa fue la primera preocupación sobre Leo en esta Copa América.

En cambio, Lisandro Martínez fue menos exigido, por cuanto salió con una sobrecarga muscular en el final del partido ante Ecuador. Es quizás la incógnita principal, aunque también todos los caminos conducen a que jugará sin problemas.

Y compartirá zaga con el Cuti Romero, que finalizó el encuentro de cuartos de final muy golpeado.

El que también terminó con una fatiga muscular fue Nicolás González. Y aunque también está recuperado, no sería extraño que Scaloni le dé rodaje de nuevo a Di María. En ese sentido, la gran ventaja de Fideo es que llega muy descansado, ya que no jugó ni un minuto ante Ecuador.

Di María y Messi compartieron el ataque en el debut ante Canadá y seguramente lo harán nuevamente ahora en semifinales.

¿Habrá además un retoque en el mediocampo? ¿Podrá tener de nuevo chances Leandro Paredes como en aquel primer partido? No hay que descartarlo, porque Scaloni no quedó satisfecho con el rendimiento del mediocampo y no le temblará el pulso para hacer cambios.

Otra buena noticia fue la recuperación de Marcos Acuña. Si bien no fue exigido, todo hace prever que esta tarde sí entrenará con el grupo y podría tener chances de ir al banco. Scaloni lo tiene en buena consideración,