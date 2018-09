Lioi sí, pero Lovera no

Bauza no se animó a más. Además del cambio de Lioi por Carrizo, que prácticamente ya había confirmado el viernes, el técnico dejó entrever que estaba la chance de una modificación más (la tercera, ya que Barbieri ingresará por el lesionado Cabezas), que contemplaba la aparición de Lovera por Camacho. Pero no. Los trabajos de pelota parada en la mañana de ayer fueron con el uruguayo entre los once.

Con la apuesta de Lioi lo que el Patón busca es más dinámica y un mayor desequilibrio por la banda derecha, algo con lo que hasta aquí Carrizo no pudo cumplir y tampoco Lioi cuando tuvo la oportunidad de ingresar.

¿Lo de Lovera por izquierda? No prosperó. Bauza creyó que era una posibilidad más para el reseteo futbolístico, pero seguramente entendió que serían demasiados cambios de un partido a otro, amén de que la labor de Camacho ante Defensa y Justicia debe haber sido una de las más flojas desde que llegó a Arroyito. También es cierto que Lovera no es ni por asomo volante, mucho menos por izquierda, y quizá ello terminó de convencer al Patón de que lo de Lioi por Carrizo ya era suficiente.

El de Lioi será el primer partido de titular en la era Bauza. Es que el volante por derecha tuvo minutos en cancha en todos los partidos del canalla en lo que va del semestre, pero siempre ingresando desde el banco. Y con la particularidad ya conocida: en todos los casos en lugar de Carrizo.

Así, serán dos las variantes que implementará el técnico para este partido. Porque además del cambio en la mitad de la cancha, quien hará su presentación como titular será Barbieri. El ex Racing ocupará el lugar del colombiano Cabezas (desgarro en el aductor derecho), a quien reemplazó sobre el final del primer tiempo frente al Halcón de Varela.

Concentrados

Bauza llevó 19 jugadores a Buenos Aires. Además de los 11 que estarán desde el arranque, el Patón convocó a: Ayala, Ortiz, Elías Gómez,Carrizo, Arismendi, Fernández, Lovera y Ruben. Uno de ellos quedará afuera del banco de suplentes.

Adentro. Lioi hasta aquí siempre ingresó. Hoy Bauza lo pondrá de titular.