La 40ª edición del Dakar, la 10ª en Sudamérica y en Argentina, ya va tomando color en Lima, que tendrá nuevamente y por segunda vez el privilegio de la largada, que será el Día de Reyes, el 6 de enero. Las máquinas provenientes de Europa y que partieron hace tres semanas desde Francia ya fueron desembarcadas en el puerto de El Callao, mientras que las de los pilotos sudamericanos la mayoría están en viaje, entre ellos las de dos de los tres representantes de la región.

El buque de bandera panameña Cosco Shengshi transportó en sus bodegas más de 600 vehículos, entre los de competición y de asistencia, que partieron el 4 de diciembre del puerto francés de Le Havre. Llegaron en la madrugada del jueves y recién ayer fueron desembarcados todos en el puerto de El Callao. De ahí los pilotos deberán llevarlos a realizar las revisiones técnicas de rigor, además de instalar los elementos de navegación previstos por la organización.

Claro que las numerosas máquinas de pilotos sudamericanos aún están en trayecto hacia Lima por tierra. Varios salieron de sus países hace cinco días, mientras que en el caso del rosarino Charly Joffre, su cuatriciclo partió el miércoles con sus asistentes.

En tanto, el Can Am 850 Renegade 4 x 4 de Alejandro Fantoni también está en camino rumbo a Lima, mientras que el Can Am Maverick de Leo Larrauri, que recién saldrá el miércoles hacia la capital peruana, llegó a El Callao porque viene desde Alemania.

El Dakar se iniciará el sábado en Lima, con un tramo corto de especial, al segundo día hará un ida y vuelta por Pisco y recién después comenzará a avanzar con complicaciones para las 14 etapas de carrera, dos más que en la última edición. Esta vez el rally no pasará cerca de Rosario y tampoco de Buenos Aires, sino que finalizará en Córdoba. Será uno de los recorridos más extenuantes, que abarcará quince días de competencia por Perú, Bolivia y Argentina.





