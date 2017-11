Líbranos del mes

En tranquilidad.

El plantel entrena en el predio con la mente puesta en Belgrano,

el viernes 17. Sebastian Suarez Meccia

Las palabras de Lionel Messi reiterando por enésima vez su sueño de ponerse la camiseta de Newell's fue otro mimo para un club que lucha hora a hora para ir solucionando diferentes temas, sobre todo los económicos. Esos que impiden que haya una tranquilidad justa para pensar con profundidad sólo en lo futbolístico. Las noticias negativas son las que inundan el transitar diario del rojinegro, aunque ayer fuentes tribunalicias le adelantaron a Ovación que "Newell's hizo la presentación a comienzos de esta semana del libre deuda", por lo tanto ya cumplió este mes con lo que exige mensualmente la Superliga. Es decir, la Lepra cumplió en este punto para no tener inconvenientes en la recta final del torneo que cerrará el primer semestre con el superclásico de la ciudad frente a Central

La dirigencia de Newell's no quiere tener problemas en el aspecto económico con los jugadores y que deriven en futuras sanciones de la Superliga. De hecho, ya hubo un ida y vuelta con el tema del libre deuda que Newell's sostiene y presentó documentación de que fue realizada en tiempo y forma, pero que aún está en estudio sin una resolución. De todas formas, el prosecretario Juan José Concina le aclaró tiempo atrás a este medio que "se pagó todo y la deuda reclamada por Agremiados está en cero. No hay ningún tipo de riesgo de quita de puntos".

Ni Newell's ni el órgano fiduciario ni el juez Fabián Bellizia, quien intervino la tesorería leprosa, quieren tener nuevos conflictos con las autoridades de la Superliga ni con Futbolistas Argentinos Agremiados, cuyo secretario Sergio Marchi desapareció de los medios después de que fuera procesado y embargado por desvíos de fondos del Fútbol para Todos. Ahora que el manejo del dinero tiene que pasar por el control de un integrante del órgano (Ricardo Schneir) de cumplir con esa exigencia que tienen todas las entidades. Ñuls no puede darse el lujo de incumplir y recibir sanciones que perjudiquen o pongan en riesgo a la entidad.

Los directivos deben remar mes a mes para hacer frente a todas las obligaciones económicas, es por eso que el magistrado insiste en la venta de algunos jugadores para recaudar y afrontar los pagos. El primero que partirá será Franco Escobar ya que "está todo acordado con Atlanta United", aunque por el momento se desconoce el monto real por el cual será transferido el ochenta por ciento del pase.

No será el único. Al menos, la intención es que otro futbolista sea transferido porque con el ingreso del dinero por el defensor sólo servirá para saldar algunas deudas, pero no alcanzará. Sólo una transferencia millonaria, con un monto importante, serviría para acomodar la economía que hace tiempo viene a los tumbos.

Messi, con sus palabras, generó una nueva sonrisa en los hinchas cargada de ilusión. Mientras Newell's pagó el salario de los jugadores —resta el de trabajadores de otros ámbitos— para librarse del mes.



Visita para garantizar el pago

"La semana pasada un miembro del órgano fiduciario se presentó en la práctica para dialogar con el plantel y aclararle que como aún no estaban los cheques del Banco Municipal iban a percibir de la entidad de siempre hasta tanto se resuelva lo exigido por Bellizia. Y les garantizó el pago porque intervino el órgano fiduciario con el aval del juez", confesó una fuente que sigue de cerca el día a día del plantel leproso.



Elías o Sills es la cuestión



En el inicio de la semana Juan Manuel Llop recibió el primer golpe en su equipo con la lesión de Nery Leyes, quien está descartado para el partido del viernes 17 con Belgrano. Por eso ya comenzó a buscar el nombre del reemplazante, cuyos candidatos serían Jalil Elías y Juan Ignacio Sills. El resto de la formación sería la misma que viene utilizando en los últimos dos partidos, aunque todo dependerá de lo que suceda desde hoy hasta el día del partido.

Leyes sufrió un desgarro en el aductor medio derecho y está descartado ante el pirata y se pondría a disposición del DT para el siguiente encuentro, que será frente a River el domingo 26.

Hoy el plantel entrenará por la mañana y tras la misma Llop hablará en conferencia de prensa.

Juega la reserva. Hoy, a las 16, Newell's visitará a Patronato y el DT Héctor Bidoglio confirmó esta formación: Temperini; Monzón, Manenti, Varela y Freytes; Sordo; Cacciabue y Barra; Rodríguez, Huguenet y Rotondi.



