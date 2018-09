Les tiró la pelota a los protagonistas

No mereció perder, pero ese fue el resultado. Una muestra más de la debilidad de este equipo, que da lo que más puede y no le alcanza. Por limitaciones de los protagonistas y porque el técnico no termina de encontrar una fórmula que evite la sucesión de malos resultados. Sí se aprueba que intenta que sus dirigidos jueguen con la pelota y arriesguen en ofensiva, pero no termina de convencerlos ni les saca el mayor provecho. Claro que le falta corregir esos errores que ve y que los protagonistas durante los 90' no se caigan, como volvió a suceder ayer. Venía bien jugando de local, con triunfos en el torneo pasado y el empate con Independiente remontando un resultado, pero ayer se dio al revés, fue de más a menos y lo pagó carísimo. Omar De Felippe aceptó que tiene fuerzas para seguir y les tiró la pelota a sus jugadores para acompañarlos. También a los dirigentes, que son en definitiva quienes le bajarán o no el pulgar.