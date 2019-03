Les retrucó con Maxi y Heinze

Cuffaro se incorporó al club del Parque con edad de 5ª y fue campeón con la reserva que dirigía Juan Pablo Vojvoda en 2007. Tuvo una posibilidad de ir a Central y se negó.

"Leo Fernández fue su profesor en la Fundación Messi y se lo quiso llevar a Central para jugar en AFA. Nacho todavía no estaba en Newell's y le respondió que no. Le dijo que era hincha de Newell's", relata su padre.

La abuela Sara lo llevó de chico a Social Lux. "Cuenta que yo hacía goles en contra y los gritaba", dice Cuffaro. Pasó por Renato, la Fundación Messi y Newell's, de donde destaca al entrenador Cholo Barbieri. Siempre jugó de interno o extremo.

"Una vez que llegué a reserva y había tenido algunos entrenamientos con la primera me ilusioné. Por eso, cuando supe que no seguía volví triste a mi casa. Mi objetivo era la primera. Pero el fútbol no terminaba ahí. Mis representantes Lisandro y Guillermo Méndez y Martín Saric (hermano de Mirko) me consiguieron ir a Eslovenia. Fueron dos años bárbaros. Me adapté rápido, jugué muchos partidos e hice muchos goles. A ellos les gusta el futbolista argentino, el uno contra uno que tengo yo".

"Todos mis compañeros de Eslovenia se comunicaron ahora conmigo. Del club, nadie. Las cosas no terminaron bien", cuenta Cuffaro, quien rescindió por una deuda y está en conflicto con ese club, con quien había firmado hasta junio de 2020.

"Mis compañeros me decían que tuviera cuidado con el director deportivo del club, Nastja Ceh, porque es un símbolo, uno de los ex futbolistas más reconocidos de Eslovenia. Y les respondía: "«...y yo entrené con Maxi y Heinze»".