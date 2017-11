Les marcó a todos los grandes

Marco Ruben le marcó por primera vez en su carrera con la camiseta de Central un gol a Boca Juniors. Hasta el domingo, en los 9 partidos que el goleador canalla enfrentó a los xeneizes no había podido festejar.

Ruben entró en el selecto grupo de los futbolistas de Central que le hicieron goles a los 5 grandes de Buenos Aires, ya que le hizo 4 a San Lorenzo y a Racing y 3 a River y a Independiente.

Sólo otros 15 futbolistas le convirtieron a los 5 grandes porteños. Por orden alfabético son: Waldino Aguirre, Carlos Aimar, Edgardo Bauza, David Bisconti, Ramón Bóveda, Rubén Bravo, Roberto Cabral, Luciano Figueroa, Oscar Massei, César Menotti, Omar Palma, Humberto Rosa, Benjamín Santos, Claudio Scalise y Darío Scotto.

No es un dato menor convertirles a todos los grandes de Buenos Aires. Por eso el mismo Ruben declaró que "meterle un gol Boca era una cuenta pendiente". Es que grandes pesos pesados de la historia canalla no lo lograron.

Mario Kempes le hizo 6 goles a Independiente, 5 a Boca, 4 a River y 1 a San Lorenzo, pero no le pudo marcar a Racing.

El Polillita Da Silva le hizo 5 a Racing, 3 a River y 2 a Boca e Independiente, pero se quedó con las ganas de anotarle al Ciclón con la camiseta auriazul.

Un caso particular es el de Roberto Gramajo. Le hizo 8 goles a Independiente (4 en una misma noche en Racing en 1970), pero no pudo convertir contra Racing. Sí les hizo 6 a San Lorenzo, 3 a River y 2 a Boca. Hasta el mismísimo Aldo Pedro Poy tiene su mojón. Es que uno de los íconos de la historia auriazul jamás le pudo anotar un gol a San Lorenzo. Sí le hizo 5 a Boca, 4 a River e Independiente y 2 a Racing.

Marco ya tiene 74 goles en Central y quedó a uno de meterse entre los 5 máximos goleadores de la historia: Waldino Aguirre (98), Mario Kempes (94), Edgardo Bauza (82), Sebastián Guzmán (81) y el Gitano Juárez (75).

¿Te gustó la nota?