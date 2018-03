A esta altura no sorprende que Leonardo Fernández realice alguna modificación de un partido a otro. De hecho desde que asumió en primera nunca repitió el equipo. Y esta vez sucedería algo similar, más allá de que el técnico tiene todo para apostar por los mismos. Lo que se viene será por decisiones propias del entrenador, teniendo en cuenta que Fernando Tobio ya está en condiciones de volver luego de haber cumplido una fecha de suspensión. Pero no sería la única variante. Porque cada vez suena con más fuerza el nombre de Germán Herrera, lo que implicaría que el canalla vuelva a modificar el esquema y regrese al tradicional 4-4-2.

El ingreso de Tobio hoy parece una fija. No porque el nivel del ex Palmeiras hay sido superlativo en los últimos partidos (de hecho ante Godoy Cruz se fue expulsado a los 20), sino porque venía siendo titular y, además, porque es derecho. Y esto, que puede parecer un detalle menor, no lo es. Es que frente a Vélez la zaga central estuvo compuesta por dos zurdos (Cabezas y Parot) y si bien el rendimiento del colombiano y del chileno fue bueno, la idea de Leo Fernández es acomodar a cada uno con su perfil para no entregar demasiadas ventajas.

De los dos extranjeros, Cabezas es el que más conoce la posición de central, por lo que sería el acompañante de Tobio. Pero ello no implicará una segura salida de Parot del equipo. Más bien todo lo contrario. El buen partido que hizo el chileno le sumó unos cuantos porotos en la consideración del técnico, quien evalúa seriamente correrlo a la banda izquierda y que sea José Luis Fernández quien se quede afuera de los once. Claro que por el momento son simples especulaciones, pero, se insiste, la buena actuación del chileno y las complicaciones que volvió a mostrar el ex Godoy Cruz en la marca llevarían a Leo Fernández a tomar esa decisión.

Después está el perfil que Leo Fernández le quiera dar al equipo. Y teniendo en cuenta que enfrente estará Chacarita, la posibilidad de volver a jugar con dos delanteros definidos es más que cierta. Por eso el Chaqueño Herrera trabaja pensando en que el viernes puede tener su chance desde el arranque.

Si eso sucede, indefectiblemente algún volante deberá quedarse afuera (Gil y Maxi González tienen un puesto asegurado). ¿Los candidatos? Andrés Lioi, Federico Carrizo y Joel López Pissano, aunque el gol convertido en cancha de Vélez le jugaría a favor al zurdo. Y en caso de que quien salga sea Lioi, el Pachi Carrizo debería trasladarse a la banda derecha.

No será una semana sencilla para Leo Fernández, quien además de pensar qué poner en cancha no tendrá demasiado tiempo para probar. Quizá esta vez el técnico se guíe más por la intuición que por las pruebas en campo.