Si algo caracterizó a Leo Fernández hasta aquí es el haber hecho una lectura particular para cada partido. Sin que ello haya entregado en todo los casos los dividendos esperados, el técnico siempre buscó adecuarse a lo que tenía a mano pero también al entorno. Y esta vez no será la excepción. Conocedor mejor que nadie del momento de un Central que ya prácticamente no tiene margen de error en la lucha por la clasificación a la Copa Sudamericana 2019, el entrenador eligió un camino particular. Esta vez, con casi todos los jugadores a disposición, lo que hará es poner la experiencia por encima de la juventud, la historia sobre el presente de algún juvenil. El entrenamiento de fútbol de ayer se mostró en consonancia con lo que había sido el trabajo táctico del miércoles. Por eso los nombres se repitieron, por lo que sólo habrá que esperar hasta hoy para que Leo Fernández confirme a los once.

Cuatro cambios presentaría el equipo el domingo para recibir nada menos que al Racing del Chacho Coudet. Washington Camacho, Leonardo Gil, Maximiliano González y Marco Ruben tendrán está vez la chance desde el primer minuto, en lugar de Oscar Cabezas (lesionado), Andrés Lioi, Joaquín Pereyra y Maximiliano Lovera.

Después de mucho tiempo, el equipo que pondría Leo Fernández en cancha es, a grandes rasgos, el que imaginó a principios de año, cuando durante la pretemporada el técnico machacaba sobre las formas.

Son muchos los análisis que se pueden hacer al respecto, pero el que sobresale es el que tiene que ver con la experiencia de los futbolistas elegidos para la ocasión.

Por nombre, siempre que le toque jugar a Ruben es para destacar. Más allá de que el delantero esté todavía lejos del nivel que mostró cuando volvió al club, su presencia nunca pasa inadvertida, más cuando recupera la titularidad.

No obstante, el retorno de Gil también es importante. El último partido que jugó el volante zurdo fue contra Chacarita, ya que se lesionó el día anterior del encuentro frente a Patronato. Y más allá de la cuota de fútbol que pueda sumarle al equipo, su mayor aporte podría ser en las ejecuciones de pelota parada, una de las principales armas del canalla. Es que hasta aquí prácticamente todos esos lanzamientos que terminaron en gol fueron del ex Talleres.

Gil se moverá, como de costumbre, en el anillo central, junto a Maxi González, que es otro de los que vuelve luego de haber descansado contra River. Y es el mediocampo el sector que más variantes presentará. Porque otro de los que vuelve a la titularidad es Camacho. El uruguayo sólo estuvo desde el arranque frente a Patronato, pero su participación estuvo muy por debajo de lo esperado por el cuerpo técnico. Por eso no se mantuvo después entre los once.

La gran ausencia será la de Cabezas. No porque se trate de un nombre rutilante, sino porque fue el jugador más regular del canalla en los últimos tres partidos. El desgarro que sufrió el pasado fin de semana abrió una vacante en la zaga central y ese puesto será ocupado por Martínez, que fue quien lo cubrió en medio del partido en el Monumental.

En Central saben que ya no se pueden dejar más puntos en el camino si es que pretenden ingresar a la Copa Sudamericana del año próximo y Racing será el primer gran escollo que se presentará de aquí al final. Leo Fernández lo entiende de esa forma y por eso va a lo que cree más seguro, que es poner en cancha un equipo con jugadores de experiencia.