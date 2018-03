Leo quedó tranquilo

En un partido que fue tan intenso y cambiante, las sensaciones no podían no ir en la misma dirección. Así, Leonardo Fernández evaluó que el empate le quedó bien el partido, pero le quedó la clara impresión de que podían haberlo ganado. "Nos faltó un poco de calma para manejar los tiempos del partido cuando Vélez estaba en su peor momento", dijo. Pero también aclaró que se fue tranquilo de Liniers por lo que entregó el equipo y que el punto se valorizará más si el viernes Central vence a Chacarita (a las 19, en el Gigante) en la apertura de la 20ª fecha.

"Los primeros quince minutos fueron de Vélez pero después lo fuimos emparejando. En el segundo tiempo nos quedó la sensación de que podíamos haberlo ganado", expresó un sereno Leo Fernández a la salida del vestuario del José Amalfitani. "En el complemento entramos mucho mejor, mejoramos en la presión y nos ordenamos atrás. Tuvimos una semana muy complicada en el armado del equipo para este partido y las cosas salieron bien", resumió el entrenador canalla.

¿Qué le faltó a Central entonces para ganar? "Quizás más tranquilidad en los momentos en que nos pusimos arriba en el marcador, cuando Vélez no encontraba su juego, pero en ese momento ellos encontraron el empate en una jugada desafortunada nuestra. Puede ser que el empate haya estado bien pero la sensación es que pudimos ganarlo", señaló.

"Vélez es un equipo muy picante, sabíamos que iba a salir a jugar así y se vio reflejado en el primer tiempo, pero en el segundo casi no sufrimos y hasta pudimos haber aumentado. Fue un partido dinámico, intenso y los jugadores estuvieron a la altura", agregó el DT.

Fernández también destacó mucho a la dupla de zagueros centrales de José Luis Cabezas y Alfonso Parot. "Nunca jugaron juntos y lo hicieron muy bien. Parot hizo un muy buen partido", destacó especialmente. Y para cerrar el valor que le dio al 2-2 de ayer, el DT canalla dijo que "será mayor si el viernes vencemos a Chacarita".





López Pissano va por más y Parot se fue conforme

Además de Fernández, los primerizos goleadores canallas fueron los que hablaron. Primero Joel López Pissano, quien con pocas palabras y mucha emoción dijo que la acción del 2-1 "la preparamos en la semana con Zampedri. Pelotazo largo, él la baja y yo encaro. Estoy muy contento, me da más confianza y voy por más", advirtió. Luego le tocó el turno al otro goleador, Alfonso Parot. "Rescato el gol pero queríamos ganar. Igual hay que destacar el empate".

"El punto es importante", dijo López Pissano y ratificó Parot: "Siempre sirve sumar". El chileno agregó: "Nos empataron con una jugada de mucha mala suerte. Pensé que Domínguez no llegaba y Jere (Ledesma) casi corta el centro atrás".

Y sobre su lugar en la zaga, Parot indicó que "el profe (Fernández) me puso ahí por la cantidad de lesiones y traté de hacer lo mejor. Hay que destacar las cosas buenas que hicimos y pensar rápido en Chacarita".