Leo no inicia hoy la Liga con Barcelona

Era duda. Finalmente es certeza: Lionel Messi no estará en el debut de la Liga de España ante Athletic de Bilbao, como visitante. Así lo confirmó el entrenador de Barcelona, Ernesto Valverde, quien no lo pondrá por no estar en plenitud."No vamos a arriesgar y menos con Leo. Todavía no se entrenó con el equipo. Vamos a esperar, pero sigue un proceso de recuperación bastante bueno", dijo el DT en la conferencia de prensa que brindó en la previa del debut de hoy en San Mamés (desde las 16, con transmisión de Espn 2 y Directv Sports).

El rosarino, capitán culé, practicó ayer con pelota en la arena, pero todavía no se sumó a los trabajos del plantel principal. En un video que publicó la cuenta oficial de Otro, la red social de los futbolistas más reconocidos, se ve al zurdo con una exigente rutina de trabajos físicos con pelota sobre la arena. Messi se recupera de la lesión de primer grado en el sóleo de la pierna derecha que sufrió el pasado 5 de agosto, en su primera práctica luego de las vacaciones tras participar de la Copa América de Brasil con el seleccionado argentino.

En otro orden, Leo Messi competirá con el portugués Cristiano Ronaldo y el defensor holandés Virgil van Dick por el premio al jugador del año que entrega la Uefa.

La entidad que rige el fútbol europeo anunció ayer la terna que peleará por el premio de la temporada 2018/19 que se entregará el próximo jueves 29, en Mónaco, en el marco del sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa.