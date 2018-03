Leo: "No estamos en ningún pozo"

El DT canalla cree que el equipo no bajó su nivel y relativizó los tres partidos sin triunfos

"Central no está en ningún pozo". Leonardo Fernández fue contundente en su declaración tras la consulta de Ovación sobre si el rendimiento del equipo en los últimos partidos había estado en la misma sintonía que cuando los triunfos se daban con mayor asiduidad. "No creo que estemos un bajón. Contra Vélez hicimos un gran partido porque enfrentamos un equipo muy intenso, agresivo. Repasamos el partido y tanto en el primer tiempo como en el segundo tuvimos una presión muy alta, contra un equipo que tiene una verticalidad asombrosa. Central no está en ningún pozo de ningún tipo. Estamos bien y seguimos acumulando puntos para la clasificación a la Sudamericana que tanto queremos", apuntó el DT.

El dato objetivo y concreto sobre que después de Olimpo, seguramente el partido en el que el equipo mostró su mejor versión futbolística, no pudo volver a ganar. No obstante, el conductor canalla apuntó que "se dieron partidos de esa forma. Contra Godoy Cruz hubo incidencias que nadie esperaba, como lesiones, expulsiones, y contra un equipo que viene peleando en los primeros lugares. Y frente a Vélez insisto con que fue un buen partido. Tuvimos la mala fortuna en la jugada de Parot porque si no nos hubiésemos traído un triunfo, que me parece hubiese estado bien".

Ya metido de lleno en lo que será el choque de mañana en el Gigante, Leo Fernández señaló que "todo jugador quiere estar y ser titular" en relación a los cambios que introducirá, pero advirtió que "son decisiones que tenemos que tomar para el bien del grupo fundamentalmente".

Una de esas variantes es la aparición de un enganche definido. ¿Con qué objetivo? "Para tratar de ganarle la espalda a los volantes con López Pissano porque es un equipo que a veces se para con los mismos jugadores de distinta manera. La idea es que Joel pueda encontrarse con los dos puntas, que es donde mejor se mueve", dijo.

Esta seguidilla de partidos sin triunfos hizo que el equipo se alejara un poco más de la zona de clasificación a Copa Sudamericana. Hoy son cinco los puntos que separan al canalla de esa línea. Por eso Leo Fernández remarcó que "tenemos que acomodarnos rápidamente, hay que volver a sumar de a tres para acortar la brecha que tenemos con los de arriba. Ganando nos acomodaríamos de nuevo".

De todas formas no considera al choque de mañana como un partido bisagra. "Todavía quedan muchas fechas por delante. El que viene es importante, sobre todo porque vamos a jugar de local, donde uno tiene que tratar de ganar. Pero no lo veo como un partido que defina algo", dijo.

El técnico quiere jugar cuanto antes por Copa Argentina

En Central todavía no saben cuándo será el partido ante Juventud Antoniana por Copa Argentina. Recién hoy o mañana podría surgir alguna novedad, pero a esta altura parece poco probable que se pueda jugar en medio de la fecha Fifa. "Hubiese sido ideal jugarlo el próximo fin de semana, pero va a ser difícil porque no hay fechas todavía. Estamos a la espera de planificar ese partido que es muy importante para nosotros", dijo Leo Fernández sobre las pretensiones de cuerpo técnico canalla. El técnico aseguró además que "sería bueno jugar después de Chacarita" porque considera que "seguiríamos entrenando de la misma forma, pero no depende de nosotros". De poder hacerlo, para esa fecha seguramente el DT no recuperará a todos los lesionados, pero sus pretensiones van más allá de algunos nombres propios. Hay charlas, perono creen que pueda programarse tan rápido el partido.