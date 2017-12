Leo lo probó con cambios adelante

En la mañana de Arroyo Seco, mientras las informaciones aún no eran concretas y las especulaciones marcaban el terreno, Leonardo Fernández dispuso un ensayo táctico, en el que probó el equipo que supuestamente iba a jugar ante Independiente y que ahora debe afinar para el clásico del domingo 10. Y un dato saliente: en ese equipo el DT no incluyó a Fernando Zampedri, sino que el acompañante de Marco Ruben en la ofensiva fue Agustín Coscia. Una buena noticia para el cuerpo técnico es que Fernando Tobio pudo cumplir con una parte del trabajo, más allá de que después fue preservado, a raíz del fuerte esguince de tobillo que sufrió en el encuentro contra Boca, aunque su participación ayer pudo estar sujeta a la confusión que reinaba y a la especulación, mínima por cierto, de que mañana el choque contra Independiente podía llegar a jugarse.

Suponiendo en ese momento (a la mañana) que Zampedri podría quedar inhabilitado para jugar el clásico, Leo Fernández trató de especular lo menos posible. Por eso en el reparto de pecheras ubicó entre los titulares a Coscia, quien seguramente hubiese sido su reemplazante en caso de que se hubiera jugado mañana ante Independiente.

Igualmente de aquí al domingo 10 queda mucho tiempo por delante y quien seguramente se meterá en la discusión es Germán Herrera. Es que el Chaqueño se recupera de un desgarro en el isquiotibial derecho. Ayer no formó parte del trabajo táctico, pero se estima que la semana que viene ya podrá trabajar a la par de sus compañeros. En ese caso el técnico tendrá una alternativa más para la ofensiva.

Lo que sí resultó ciertamente extraño fue la presencia de Tobio desde el arranque (después fue reemplazado por José Leguizamón). Es que el defensor terminó el partido con Boca con un fuerte dolor en el tobillo izquierdo. De hecho el martes, en la vuelta al trabajo, el futbolista no participó de los trabajos de campo y no sólo eso, sino que se lo vio caminar con mucha dificultad. A partir de esto es fácil suponer que el cuerpo técnico tenía ayer por la mañana una mínima esperanza de que el encuentro con Independiente no fuera suspendido, ya que de lo contrario hubiese sido preservado. Lo mismo corre para Marco Ruben, quien estaba con algunas molestias.

En medio de tantas idas y vueltas, de marchas y contramarchas, de trascendidos y especulaciones, Leo Fernández largó un equipo a la cancha para que no pierda ritmo. Todo estaba armado pensando en el Rojo, pero los minutos de ayer ya comenzaron a formar parte de la previa para el clásico frente a Newell's.