"Leo Fernández va a andar bien en Central"

¿Cómo ves al Central de Leo Fernández?

Sigo siempre a Central, el fin de semana me hice un tiempo y fui con mi hijo Santino al Gigante a verlo contra Godoy Cruz. No se le dieron las cosas, el equipo por ahí no hizo un buen partido. Enfrente tuvo un rival difícil, que está muy aceitado y por eso lo complicó tanto. Igual, no tengo dudas de que a Leo Fernández le va a ir muy bien, porque venía muy bien, con buenos resultados. A medida de que vayan mejorando los jugadores con más experiencia, Central va a andar mejor todavía. En el medio tuvo varios cambios por lesiones y eso le jugó en contra. Pero el equipo va a andar bien.