Leo Fernández lo empieza a delinear

Si bien hubo charlas diarias entre la dirigencia y Leonardo Fernández desde el día que el DT fue confirmado en su cargo, desde hoy las partes pondrán manos a la obra de una manera más decidida en cuanto al rearmado del plantel para el año que viene. Es que hoy habría una reunión del técnico con los dirigentes y el mánager Mauro Cetto para evaluar ya de manera más puntillosa los nombres que podrían emigrar y a quiénes ir a buscar. Había una chance de que el cónclave se lleve a cabo mañana, pero ese día al menos dos dirigentes (el presidente Raúl Broglia y el vice primero Luciano Cefaratti) viajarán a Paraguay para el sorteo de la Copa Sudamericana, que se realizará el miércoles en la sede de la Conmebol, en Luque.

Leo Fernández fue quien se encargó de decir varias veces que antes de apuntar a jugadores para traer como refuerzos será necesario tener un panorama más claro sobre los que podrían dejar el club. Lo concreto es que hay puestos en los que se sabe que habrá una búsqueda.

Hoy en Central se habla de sumar un marcador de punta por derecha, un volante, preferentemente por ese sector, y un zaguero zurdo. Pero se trata de un mero bosquejo. Por supuesto todavía no hay nombres, aunque se sabe, por ejemplo, que en el caso del zaguero central está prevista la vuelta de Marco Torsiglieri, a quien el técnico quiere ver en acción, pero de la misma forma la dirigencia estudia distintas alternativas para cederlo en caso de que se decida no mantenerlo en el equipo. Difícilmente el Chacho Coudet (fue quien lo trajo a Central), quien ayer fue confirmado como técnico de Racing, les pida a los dirigentes de Avellaneda que lo retengan.

Por el momento el único dato concreto en cuanto a partidas es la rescisión de contrato de Gustavo Colman, quien en el último semestre tuvo poca participación en el equipo y que encima no iba a estar en la consideración del entrenador.

Otro de los jugadores con los que se hablará para ver de qué manera se puede arreglar su situación es Santiago Romero. El uruguayo no logró ganarse un lugar en el equipo y es otro de los futbolistas de los que Leo Fernández parece dispuesto a prescindir. El volante había llegado a préstamo (Central ya pagó una parte del mismo) desde Nacional de Uruguay y la intención de los dirigentes es contactarse, no sólo con el jugador, sino con sus pares uruguayos para ver si se puede llegar a un acuerdo para que retorne a su país.

Negociaciones al margen, Leo Fernández entregará hoy un informe más detallado de lo que pretende contar a partir del 3 de enero. Para eso servirá la reunión que figura en la agenda. Porque la postura de querer saber primero quiénes se irán para salir en busca de refuerzos después no parece ser el plan original.

Que ya se esté hablando de algunos puestos puntuales sobre los que trabajar es un indicio más que concreto de que llegarán algunos refuerzos. Por ahí no en la cantidad del mercados de pases anteriores, pero sí para al menos completar el plantel en los puestos que el técnico siente que están con los justo.

