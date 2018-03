Leo Fernández: "La sensación es que fue un buen punto"

El entrenador de Rosario Central, Leonardo Fernández, admitió que el resultado ante Lanús esta tarde fue "un buen punto" y se mostró muy conforme con los cambios realizados.

En rueda de prensa tras la igualdad 1 a 1 en el sur bonaerense, Fernández dijo que su equipo logró "un resultado positivo. Creo que tuvimos opciones, ellos también, y fue un partido de trámite dividido. Me gustó más el segundo tiempo, las variantes entraron bien también y nos quedamos con un empate que fue justo para los dos".

Consultado sobre algunas jugadas polémicas, el DT canalla se mostró muy medido: "Nunca hablo de los arbitrajes. Nos abocamos a ver solamente el partido".

Sobre el ingreso de Marco Ruben por Lovera, el técnico explicó que "buscamos más potencia arriba y potenciar más el juego aéreo. El gol vino de ea forma. También teníamos temor de que en pelota parada nos complicaran, por eso entró Marco".

"Cambiar el doble cinco, o sacar un defensor era una posibilidad. Pero me pareció un cambio bueno", amplió.

Al hacer un análisis general del partido dijo que "me voy con la sensación de un buen punto, que hay que revalidar de local con un buen triunfo. Pero Lanús no es un rival tan sencillo. Pero Camacho entró bien, Marco también y Joel (López Pissano) se metió en el partido. Por eso también me voy muy conforme".

Al explicar algunas cuestiones puntuales del juego indicó que "tuvimos chances como para haber aumentado el marcador, pero fue un rival difícil que te hace ancha la cancha".

"Nos faltó intensidad para poder robar la pelota cerca del arco rival", amplió.

Luego de resaltar en un par de oportunidades el ingreso de Joel López Pissano, Fernández habló sobre quién podría reemplazar a Leonardo Gil -que llegó a la quinta amarilla y deberá purgar una fecha de suspensión- y al respecto comentó que "vamos a ver cómo está Néstor (Ortigoza) trabajando esta semana al cien por cien y esa puede ser una gran posibilidad. Pero pueden ser Camacho o Joaquín Pereyra. Vamos a ver en la semana".