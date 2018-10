Espectador de lujo. Messi con hijo Thiago observan la goleada que le propinó Barcelona a Real Madrid en el Camp Nou. Ambos gozaron con los gritos de Suárez.



Iba 30 minutos del primer tiempo cuando Luis Suárez, desde el punto de penal, amplió la ventaja para Barcelona en la estrepitosa goleada por 5 a 1 que le propinó ayer a Real Madrid en el Camp Nou. Desde un palco y en compañía de su hijo Thiago, un Lionel Messi encapuchado y tratando de pasar lo más desapercibido posible celebró el gol de su amigo uruguayo como uno de los miles de hinchas blaugranas que gozaron con esta victoria tremenda contra los merengues. Una cámara de TV captó justo el momento en que Leo y su hijo gritaban el segundo gol del conjunto culé con alma y vida. Se los vio que seguían atentos la ejecución del Pistolero. También se los observó salir eyectados de las butacas cuando Suárez clavó el tercero y el cuarto. El delantero emuló al astro rosarino, anotó un hat-trick y se llevó la pelota como regalo para su museo personal.

Qué decir o agregar después de un 5 a 1. Si bien Real estuvo en algún momento a tiro del empate, cuando se puso 1-2, Barcelona siempre fue el amo y señor de todo.

Coutinho abrió el marcador a los 11', Suárez anotó el 2-0 a los 29', antes de que Marcelo recortara distancias en el minuto 50. Pero fue un espejismo. Suárez puso el tercero de cabeza y luego sentenció picando la pelota por encima de Courtois (82'), dejando casi como una anécdota el 5-1, luego de un cabezazo de Vidal. Esta goleada no sólo demuestra que Barcelona tiene vida futbolística por más que no esté Messi, sino que deja en una situación casi afuera a Lopetegui (ver aparte). Aunque en la conferencia de prensa posterior, el DT dijo: "Tengo fuerzas para seguir".

La victoria de Barcelona, que quedó puntero de la liga, culmina una semana de ensueño con 3 victorias consecutivas sobre Sevilla y Real Madrid en Liga, e Inter en la Champions League.



Novio ideal



El ex presidente de la Fifa, el suizo Joseph Blatter, dijo que Messi "sería el novio ideal para una hija" al diferenciarlo del portugués Cristiano Ronaldo, a quien en su momento había apodado como el "comandante". El elogio de Blatter también tiene que ver con la admiración que le despierta Messi, de quien dijo que es el mejor jugador de la historia.



Chau Lopetegui, hola Conte



En las próximas horas está previsto que el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, analice la situación con sus colaboradores más directos para tratar el futuro de Julen Lopetegui. Aunque si nada cambia será destituido hoy por la Junta Directiva para dejarle su puesto al italiano Antonio Conte. Los cinco goles recibidos contra Barcelona sentenciaron al por ahora DT merengue. Lo cierto es que el italiano Conte llegaría hoy a Madrid, aunque si eso no sucede el rosarino Santiago Solari se sentaría en el partido del miércoles ante Melilla, por la Copa del Rey.

Solari es el actual técnico de Castilla, una de las divisiones menores de Real Madrid, y se haría cargo del equipo de manera provisoria ya que el próximo técnico de los merengues será Antonio Conte, ex entrenador del Chelsea, la Juve y la selección italiana. Conte se desligó en la semana que pasó del compromiso que aún mantenía con el equipo inglés y ya está liberado para comprometerse de manera definitiva con Real Madrid.



¿Te gustó la nota?