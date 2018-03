Así como en el fútbol mandan los resultados, por más que les pesen a los adoradores del buen juego, en el armado de un equipo siempre la última palabra la tienen los técnicos. Los entrenadores son los que deciden quiénes y cómo juegan los equipos que dirigen. Por eso son los principales culpables de las derrotas y los más reconocidos en las victorias. En ese contexto, Leonardo Fernández dio un golpe de autoridad a la hora de elegir la formación titular que jugará hoy, a las 17, contra Lanús en el sur bonaerense. Para el hincha canalla, Leo dejó de quedarle como ropa holgada el buzo de DT de la primera recién cuando empezó a coleccionar buenos resultados. Pero realmente Leo se recibió como técnico de Central ahora, a la hora de formar el equipo que visitará a los granates. No cualquiera se hubiera animado a sentar de nuevo en el banco de los suplentes a Marco Ruben y jugársela otra vez por el pibe Maximiliano Lovera, quien la dejó chiquita en la goleada del sábado contra Olimpo. Por lo pronto, Paolo Montero no hubiera tomado el mismo camino que Leo. Es que si algo tuvo la gestión de Montero fue un marcado sesgo jugadorista. Ante idéntica situación, el técnico uruguayo se hubiese inclinado por devolverle la titularidad a un emblema futbolístico de la estatura de Ruben. Otra cuestión que se saluda es que Leo, siempre con el aval de tener a las estadísticas de su lado, con esta decisión demostró que no se casa con nadie. Porque cuando tuvo que sacar a uno que se creía titular de la gestión anterior lo hizo. Tampoco se ruborizó para sentar en el banco a otro que no veía a punto caramelo en lo físico. Por si alguien no entendió, la realidad es que Fernández nunca se entrampó con el pedido de la gente ni se entregó dócilmente a la fuerza que podía hacerle el brazalete de un capitán. Porque hay que sacarlo a Ruben. Algunos dirán que era imposible excluirlo de los titulares al pibe Lovera luego de la descollante producción que tuvo ante Olimpo. Otros puntualizarán que Marco no venía jugando y que aún no alcanzó la mejor versión futbolística y física. Es verdad que el delantero recién se está recuperando de una lesión. Pero hay antecedentes no muy lejanos en los que Marco tampoco estaba al ciento por ciento y sin embargo no salió del equipo. Sin ir más lejos, Fernando Zampedri hizo durante varios partidos banco en el ciclo de Montero y era el mejor delantero del plantel. Con Leo Fernández recuperó el terreno que se merecían sus actuaciones y sólo quedó al margen en el clásico ante Newell's luego de aquella novela que se armó en torno a la quinta amarilla que le sacaron contra Boca. Si alguno creyó comprarlo por tibio a Fernández porque no tenía experiencia en primera, se equivocó. Mandó a Ruben al banco y demostró quién es el que manda.