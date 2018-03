Leo busca los once para el domingo

Medido. Ledesma salió al campo más tarde que el resto. Al 1 lo llevan despacio. Virginia Benedetto

Después de la práctica de ayer, que fue la primera de la semana de cara al partido del domingo ante Patronato, Leonardo Fernández está totalmente convencido de que Jeremías Ledesma llegará en condiciones y que será el dueño del arco canalla en Paraná. De ser así, el DT ya no tendría dudas. Y el potencial no es caprichoso ni mucho menos. Es que hasta que no haya un examen exhaustivo de parte del entrenador respecto al funcionamiento del equipo en las prácticas de hoy y mañana siempre está abierta la posibilidad de meter algún retoque de última, especialmente en el mediocampo.

Ledesma ayer volvió a entrenarse de manera diferenciada. La primera parte de la práctica la hizo en el gimnasio y después estuvo un buen rato trabajando con los kinesiólogos. Pero no participó de los trabajos de campo. Junto al Rifle Castellano estuvieron Emilio Di Fulvio, Marcelo Miño y Agustín Alastra. Recién en el último tramo del entrenamiento el arquero salió al campo de juego y realizó algunos movimientos muy livianos con el preparador físico Marcelo Geralnik.

Aquel edema en el aductor izquierdo que le apareció tras el partido contra Chacarita fue lo que lo hizo trabajar aparte durante toda la semana pasada. No obstante, desde aquel día el cuerpo técnico jamás dudó y el discurso fue siempre el mismo: que el arquero iba a estar en condiciones de actuar el domingo frente a Patronato.

Sí hay una decisión clara en ese sentido. Se lo llevará muy despacio para no exigirlo. Es por eso que se irá sumando a los trabajos con el Rifle Castellano lentamente. Recién hoy o quizá mañana comience con los ejercicios específicos.

De confirmarse la presencia de Ledesma, a lo que más le prestará atención Leo Fernández es a lo que resulte de los trabajos tácticos y la práctica de fútbol, básicamente con el mediocampo. Es que en ese sector del campo se abriría una pequeña incógnita, sobre todo por el lado de López Pissano.

El cuerpo técnico tiene previsto para hoy un trabajo táctico, del que López Pissano seguramente será parte como volante por derecha. Ahora, si el DT y sus colaboradores notan que al juvenil le cuesta más de la cuenta desempeñarse en esa función podrían aparecen otros nombres como alternativas (podrían ser Andrés Lioi o Washington Camacho).

Si hoy Leo Fernández queda conforme con la labor del juvenil, mañana también estará en el ensayo futbolístico, lo que lo pondría decididamente a un paso de la titularidad.

En lo que respecta al resto del equipo, se sabe que habrá dos variantes seguras: Federico Carrizo irá por José Luis Fernández, mientras que Maximiliano González recuperará su lugar, en reemplazo de Lioi.

Así, si López Pissano pasa la prueba de la semana, los once para el domingo serían: Ledesma; Ferrari, Tobio, Cabezas y Parot; López Pissano, Maxi González, Gil y Carrizo; Herrera (ayer al término de la práctica sufrió un golpe en la zona costal y hoy será evaluado) y Zampedri.



Un predio más para el baby



Rosario Central alquiló un predio que está en el Cruce Alberdi, donde pondrá en funcionamiento un nuevo espacio para el baby (hay otros tres pero fuera de los límites de Circunvalación). Lo que resaltan de la dirigencia es justamente el punto estratégico en el que funcionarán no sólo las categoría del baby, sino también el selectivo (el equipo que al año siguiente comience a competir en infantiles de AFA). Según dijeron, se trató de un trámite que llevó varios años de gestión.



