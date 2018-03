Leo admitió que "el empate estuvo bien"

Leo Fernández marcó virtudes y defectos del equipo, pero dijo que se fue conforme con el punto

El de ayer fue un partido al que no le cabían demasiadas lecturas. Hubo acciones de riesgo tanto en un arco como en el otro, lo que habla a las claras de que la balanza se pudo haber inclinado sólo por la puntería de alguno de ellos. Conclusión: el empate era el resultado que mejor le calzaba a cualquier análisis. Y fue la sentencia también para Leonardo Fernández, quien marcó algunas fallas del equipo, pero que dejó en claro su conformismo en varios otros aspectos. "El empate estuvo bien", fue la aseveración del entrenador canalla.

"Tuvimos varias opciones, pero ellos también. Hubo un trámite muy dividido, por eso me gustó más el segundo tiempo que el primero, especialmente porque los chicos que entraron lo hicieron de buena manera. Me parece que estuvo bien para los dos", agregó el DT canalla, quien al ser consultado sobre algunos de los fallos de Fernando Rapallini contestó de manera tajante: "No me gusta hablar de los árbitros. Tratamos de abocarnos sólo al juego". La pregunta tuvo que ver por las palabras de su colega Ezequiel Carboni, quien minutos antes había dicho que su equipo había sido perjudicado.

Hasta el momento del primer cambio, Lovera venía haciendo un partido dentro de todo discreto, pero el DT lo sacó para hacer ingresar a Ruben. Con esa variante "buscamos potenciar el juego. Tal es así que nuestro gol llegó por esa vía. Además teníamos temor que Lanús nos complicara también de pelota parada". Y agregó: "Era una posibilidad sacar también un defensor, pero ellos manejan muy bien el balón en el medio, por eso decidimos seguir con el doble 5. De hecho, logramos emparejar el resultado y eso es algo muy positivo".

¿Con qué sensación se fue Leo Fernández de la Fortaleza? "Lo hago pensando que fue un buen punto, que lógicamente tendremos que revalidar de local. Sabíamos que enfrente había un rival difícil, por eso me quedo con los ingresos de Camacho, Marco y Joel (López Pissano)".

Claro que no todo fueron aspectos positivos lo que Leo Fernández vio del equipo. Entre las cosas que quedaron en el debe marcó "la falta de intensidad" en determinados momentos del partido. "Eso no me gustó y fue una de las cosas que charlamos en el entretiempo, por eso no pudimos robar la pelota cerca del arco rival".

Del flojo partido de algunos de los chicos, especialmente de Lioi, dijo: "Los chicos están para acompañar y hacer su trabajo. No debemos exigirlos más de lo que se debe. Tenemos que llevarlos despacio".