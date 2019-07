Argentina jugará esta tarde el partido de la sorna, la parodia, la ironía y el sarcasmo. Es que luego de dos finales consecutivas perdidas por penales ante Chile, el equipo albiceleste se vuelve a cruzar en una Copa América ante la roja, pero esta vez no es para dirimir el título ni el premio mayor, sino que se trata de un duelo apenas por el honor y el consuelo de terminar en el tercer escalón del podio. Claro que es un partido oficial y no es igual ganar que perder, pero realmente es un encuentro que no tiene ni por asomo el peso específico de los anteriores en los que los trasandinos celebraron la vuelta olímpica. Por eso tomarlo como revancha sería un exceso y una imprudencia. Sí, para el DT Lionel Scaloni sería ponerle un broche decoroso a un torneo en el que Argentina recién esbozó un rendimiento confiable en la semifinal bochornosa ante Brasil, que no mereció perder y encima fue víctima del pésimo arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano, con la ceguera del VAR incluida. En tanto, para Messi es otro torneo más sin poder coronar con una estrella.

Argentina, luego de la decepción posderrota con Brasil que generó un nuevo torneo oficial sin lograr el título que se le niega desde hace 26 años, desde la obtención de la Copa América en Ecuador ante México en 1993 bajo las órdenes del Coco Basile, jugará esta tarde ante Chile, en el encuentro por el tercer puesto del máximo certamen continental. Un cotejo que sólo sirve para ponerle un moño aceptable a un certamen en el que Scaloni alternó muchísimos altibajos en cuanto a lograr un funcionamiento óptimo del equipo.

La cita de hoy será en el Arena Corinthians, en la ciudad de San Pablo, a partir de las 16, con el arbitraje del paraguayo Mario Díaz de Vivar. Es cierto que la última imagen de Argentina en esta copa fue auspiciosa porque le manejó la pelota al cuco Brasil y le generó reiteradas chances de peligro, como los tiros en los palos de Agüero y Messi. Pero fue victoria del scratch 2 a 0, con un escandaloso arbitraje y con el VAR como objeto de decoración en acciones decisivas en favor de Argentina. Incluso, el mal desempeño del juez Zambrano motivó una queja oficial de la AFA ante la Conmebol.

En cuanto al partido de hoy, será la tercera Copa América consecutiva en la que jugarán Argentina y Chile, pero las circunstancias será muy diferentes a las anteriores, ya que en las copas de Chile 2015 y la Copa Centenario 2016 en Estados Unidos, se enfrentaron en la final. En ambos ocasiones culminaron con el marcador en cero, pero Chile, dirigido por los argentinos Jorge Sampaoli en 2015 y José Antonio Pizzi en 2016, ganó el trofeo en la definición mediante remates desde el punto penal. Las dos veces el equipo argentino estuvo conducido por el Tata Martino.

Desde lo positivo se podría mencionar la aparición de algunos jugadores que serán válidos para apuntalar el recambio, como son los casos de Lautaro Martínez (hoy no juega por suspensión), Leandro Paredes y Rodrigo De Paul. Pero de cara al futuro se impone un proyecto a largo plazo y que sea llevado adelante por cabezas de probada experiencia.

Por ahora, Scaloni fue ratificado en el puesto hasta diciembre y habrá seis fechas FIFA programadas en el calendario, con sólo tres amistosos confirmados en septiembre en los Estados Unidos (el 5 con Chile y el 10 ante México) y el 9 de octubre frente a Alemania en Dortmund.

Ayer Scaloni no confirmó al equipo, pero más allá de eso hoy lo importante será salir con la frente alta de la Copa América de Brasil. A pesar de los amistosos que se vienen en este año, lo más importante para la AFA y su presidente Claudio Tapia será definir cómo se va a encarar el año que viene las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, allí sí que no hay margen de error. Ni espacio para hacer experimentos.