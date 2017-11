Lejos de casa es más difícil

No alcanzó. Pablo Valentinuzzi trabajó en defensa, pero esta vez faltó en ataque.

Atalaya no pudo cortar su mala racha como visitante y cayó anoche en Gálvez ante Santa Paula por 81 a 59 tras un flojo último cuarto. El Azul se mantiene como líder de la División Santa Fe del Torneo Federal.

Atalaya comenzó mejor y sacó ventaja con una fórmula que aunque es conocida no es sencilla de neutralizar. Defensa férrea, negar espacios y aprovechamiento máximo de la contra vía Lautaro Suárez y Jordi Godoy. Sumado a la efectividad de Maxi Yanson, el Azul se escapó en el marcador.

Sin embargo, reaccionó el local con el ingreso de Pablo Pérez para acompañar las buenas intenciones de Gabriel Delbón. De ahí en más se hizo un duelo parejo y de goleo bajo, bien a gusto de lo que proponen los rosarinos, aunque no demasiado agradable a la vista.

Pero el partido iba a quebrarse entre el final del tercer cuarto y el inicio del último, con el local más duro en defensa, pero también efectivo en la larga distancia. Con tres bombas consecutivas, Santa Paula abrió una brecha y supo manejarlo contra un Atalaya que se quedó sin gol. Ahora, a pensar por unos días en el torneo rosarino.

