A poco más de un mes y medio para que Argentina dispute el repechaje para volver al Grupo Mundial, a la élite del tenis, la Asociación Argentina (AAT), con la nueva dirigencia que tiene a Agustín Calleri a la cabeza como presidente, provocó un cimbronazo en el ambiente: sacó de la capitanía de Copa Davis a Daniel Orsanic, quien llevó al equipo a su única consagración en Croacia 2016 y en su lugar nombró a un triunvirato de ex top ten: Guillermo Coria, Guillermo Cañas y Gastón Gaudio, con Gustavo Marcaccio como ayudante. ¿Quién se sentaría en el banco a la hora de dirigir los partidos? El Gato Gaudio.

Desde que Calleri y Mariano Zabaleta (vicepresidente) ganaron las elecciones en mayo, acompañados por muchos de los que conformaron la llamada Legión Argentina y por el ex capitán Martín Jaite, se avizoraban cambios. Calleri hizo saber que la entidad madre del tenis argentino estaba en peores condiciones de lo que esperaban, en todo sentido, y que había que comenzar a trabajar. Pero en un principio anunció que Orsanic seguiría al mando un tiempo más. Aún cuando "Orsa" tomó parte en la previa de las elecciones y apoyó al oficialismo representado en la figura de José Luis Clerc, se especulaba con que siguiera. En abril en San Juan, cuando Argentina venció a Chile por Zona Americana, lo que le permitió acceder a este repechaje, Orsanic no escapó a la consulta de si se le cruzaba o no la idea de que aquella podría ser su última serie.

Pasó tiempo y agua bajo el puento e incluso hace unos días, cuando fue entrevistado por la cadena Espn, Orsanic dijo que no iba a hablar de su futuro antes de la serie de septiembre ante Colombia (14 al 16, en sede a definir), porque no quería anteponerse a los intereses del equipo ante una instancia tan comprometedora como la de volver o no al Grupo Mundial (cayó a Zona Americana tras ganar el título en 2017). Algo más había. Ayer llegó el anuncio y el impacto. "Consideramos que esta es la mejor manera de ponerle fin a un ciclo exitoso y agradecemos a Orsanic por su trabajo. Como tenemos la serie contra Colombia a la vuelta de la esquina, nos movimos rápido para encontrar la solución. Confiamos en que este equipo, que trabajará ad honórem, va a devolver a la Argentina al lugar que se merece", expresó Calleri por medio de un comunicado en el que además adujo "diferencias en el proyecto deportivo", causal del alejamiento del ahora ex capitán.

Lo que sorprendió en el nombramiento fue justamente el triunvirato de figuras que en la época de jugadores mantuvieron fuertes diferencias. Sin embargo ellos mismos, y especialmente Guillermo Cañas, quien se expresó públicamente, hicieron saber que aquello quedó en el pasado y que todos están unidos en pos del crecimiento del tenis argentino. Incluso se resaltó esto: la condición ad honórem. Coria ya estaba trabajando como secretario del Interior.

De Orsanic no se conoció opinión ayer, apenas se expresaron algunos jugadores en redes sociales, entre ellos Guido Pella, Federico Delbonis y Leonardo Mayer, tres de los cuatro que consiguieron el título en Croacia. El otro fue Juan Martín Del Potro, quien no habló pero que justamente cuando decidió volver a jugar la Davis lo hizo bajo el convencimiento de Orsanic. Tras la serie de septiembre los nuevos miembros de la AAT determinarán cómo siguen. Si el banco se mantiene así o si toman alguna otra decisión.