Jeremías Ledesma y Lucas Albertengo participaron hoy en la conferencia de prensa que organizó Superliga en la previa al clásico y ambos coincidieron en asegurar que el triunfo es el mejor resultado, "pero cuando no se puede ganar el empate termina siendo bueno".

Albertengo fue directo y señaló: "Siempre el mejor resultado es ganar, pero en el contexto por ser visitantes el empate no es malo. No obstante nosotros saldremos a buscar el triunfo, tenemos confianza en lo que podemos hacer y vamos a ir a buscar los tres puntos porque eso nos permitirá una mejoría en todo".

Ledesma también fue contundente: "Uno apunta a ganar, pero si no se puede nadie quiere perder. El empate es bueno si no se puede ganar. Pero Central saldrá a ganar desde el mismo comienzo".

El arquero canalla y el atacante rojinegro le dieron al encuentro desarrollado en un hotel céntrico (Dorrego al 1100) un marco de cordialidad y ejemplar convivencia.

Mientras Ledesma disputará su cuarto clásico en primera división, Albertengo será un debutante en el derby rosarino.

"Las expectativas siempre son muchas, un partido importante que lo dos quieren ganar, uno siempre lo vive de manera distinta, la adrenalina uno la va manejando, pero lo disfruto, es inevitable no disfrutarlo", respondió el capitán canalla cuando la consulta apuntó a cómo viven la previa.

Albertengo a su turno dijo: "Es verdad que me ha tocado jugar clásicos y convertir, como el de La Plata y el de Avellaneda, pero aquí en Rosario será el primero. Se sabe que es muy pasional y sin dudas que va a ser muy lindo jugarlo. De todas maneras la ciudad ya se encargó de hacerme notar la importancia del partido, y por supuesto que eso potencia las ganas de jugarlo".

Ambos futbolistas también acordaron que el clásico trasciende la necesidad coyuntural por el promedio: "La obligación por ganar el clásico es prioritaria, más allá de la necesidad por sumar. No importa en qué situación estés, los clásicos hay que tratar de ganarlos. Por supuesto que nadie se olvida del promedio, pero en este tipo de partidos eso queda en un segundo plano porque es un clásico".

Albertengo no se apartó de la línea de pensamiento que trazó el arquero de Central: "Coincido con Jeremías, no importa mucho como llegan los equipos. Son partidos aparte, duro y difíciles. La idea es hacer un gran partido y tratar de ganarlo".

Ledesma será el único futbolista canalla de la formación inicial que surgió de las inferiores de Central, y al respecto reflexionó: "Ser el único de la cantera me causa alegría, es hermoso jugarlo, desde que llegás al club te lo enseñan a vivir, es un clásico muy pasional y se vive diferente porque uno es hincha. Lo vamos a disfrutar un ciento por ciento".

Con relación a los presentes futbolísticos de los equipos, Albertengo ponderó el momento de Newell's: "Nos encuentra en muy buenas condiciones, y más allá del promedio nosotros llegamos bien, con una buena racha. Todos los partidos son distintos, y este mucho más. Llegamos de la mejor manera, por eso somos optimistas".

Ledesma también destacó la actualidad de su equipo: "Estamos muy bien, sumamos en todos los partidos, y acá no importa el historial de los clásicos, este es un partido nuevo y hay que jugarlo como tal".

La imposibilidad de jugar el clásico rosarino con las dos hinchadas también fue motivo de pregunta.

Por ser su primer clásico, Albertengo se limitó a decir: "Sin dudas que hubiese sido lindo que estuviera nuestra gente, pero no es un problema sólo de Rosario".

Ledesma fue más contundente al sentenciar: "No estamos preparados socialmente para un clásico con las dos hinchadas. Anoche se incendiaron dos murales, y eso da lástima porque no tiene nada que ver con el folclore del fútbol. Quemar un mural que le rinde homenaje a los caídos en Malvinas es lamentable, para los que no saben lo que eso representa hay que decirles que eso representa una parte muy grande de nuestra historia. Es una falta de respeto quemar murales como cualquier acto de violencia. Entonces resulta innecesario preguntarnos si se puede jugar un clásico con las dos hinchadas. La respuesta está a la vista porque es lamentable que esto suceda. Entonces lo más seguro es jugar sin hinchada visitante".