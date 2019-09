Ledesma: "Quiero pedir disculpas"

Con la copa. "No hay complot en la Copa del Mundo", Ledesma.

“Por el lugar que ocupo y los valores que represento, quiero pedir disculpas”. Así comenzó la conferencia de prensa el head coach de Los Pumas, Mario Ledesma, quien la había solicitado especialmente apenas el seleccionado llegó a Osaka, después de sus quejas por el arbitraje en el partido con Francia.

Después de sus declaraciones contra el árbitro Angus Gardner, que estuvo a cargo del duelo entre Los Pumas y Francia, Mario Ledesma pidió hacer una rueda de prensa en la que entre otras cosas puso de manifiesto que “todo el esfuerzo que hace el equipo argentino me hizo decir lo que no tenía que decir, sobre todo por el lugar que ocupo y por la gente a la que represento”, afirmó. Y agregó: “No quiero que se piense que perdimos por el réferi. Pido disculpas si herí a alguien o a los valores del rugby y de mi familia. Nuestro propósito es no poner excusas. Y hablar de equipo chico son declaraciones desafortunadas. Pido disculpas por eso”.

Sobre lo que dijo, explicó: “Cuando dije equipo chico me quise morder la lengua. Sabía que no había sido una frase afortunada. Lo más grave es que esto lo haya cometido yo que soy el capitán del barco. Por eso me parecía importante aclararlo”.

“Los resultados siempre dependen de uno. Los réferis siempre tienen razón y no hay complots en la Copa del Mundo. Para adentro no se habló nada del árbitro sino de lo que fallamos nosotros. Si podemos jugar como en los últimos 40 minutos de esa forma, también deberíamos poder jugar así los 80”, aseguró.

Por último, confesó: “Me extraña que digan que este equipo no tiene autocrítica. La tenemos y sabemos por qué no ganamos”.

Algunos cambios

Para enfrentar el sábado a Tonga y teniendo en cuenta lo que fue el partido ante Francia es probable que Ledesma meta mano en el equipo. Así asoma una posible presencia de Benjamín Urdapilleta como titular en reemplazo de Nicolás Sánchez, quien todavía no encontró su nivel desde que se fue a Europa. Además, la pareja de medios nunca estuvo cómoda en el debut y quizás pueda darse una modificación en esa posición, ya que el único que no ingresó ante Francia fue Felipe Ezcurra.

Por el lado de los backs, Santiago Carreras demostró que está en un gran momento y también podría ser de la partida frente a los isleños. En cuanto a Moroni, quien fue apercibido (pero no suspendido) por el comité disciplinario por su juego desleal podría dejar la punta para pasar al centro de la cancha.

Otro de los que podría tener su oportunidad en Los Pumas es Bautista Delguy, el jugador que Ledesma esperó por su recuperación y finalmente sumó a los 31 convocados. El joven wing tiene un excelente promedio de try, con 5 conquistas en sólo 11 partidos (4 de ellos en el ciclo Ledesma) y podría ser una de las opciones para reemplazar a Moyano, quien no tuvo un buen partido ante los galos.