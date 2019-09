Ledesma le apuntó al juez que dirigió el partido

Caída. Lo mejor del seleccionado argentino se vio en el complemento, pero no alcanzó.

Caída. Lo mejor del seleccionado argentino se vio en el complemento, pero no alcanzó.

Visiblemente fastidioso Mario Ledesma, el entrenador de Los Pumas, se quejó del arbitraje del australiano Angus Gardner en la derrota ante Francia y consideró que les cobraron "como a un país chico del rugby".

"Creo que nos cobraron como a un país chico del rugby. Sabíamos que sería así y por eso debimos hacer mejor las cosas", afirmó el ex hooker ni bien terminó el partido.

"Fue muy bueno lo que hicimos en el segundo tiempo, me quedo con eso, cuando dominamos en el scrum y el maul. En la primera etapa había cosas para las que estábamos preparados pero no hicimos y eso nos costó demasiado. Erramos varios puntos con el pie, tuvimos posibilidad de marcar con dos lines a 5 yardas y en un Mundial los puntos que se te ofrecen tenés que meterlos. Algunas cosas deberíamos haber defendido mejor, pero tenemos que seguir laburando y buscar la clasificación. Seguiremos haciendo lo que hicimos todas las semanas: no hay que escatimar el esfuerzo y el laburo", analizó el entrenador surgido en Curupaytí.

A su turno, el capitán de Los Pumas, Pablo Matera, consideró que el flojo primer tiempo que jugaron fue la razón de la ajustada caída ante Francia y que no alcanzó con la remontada en la segunda etapa.

"Le dimos muchas posibilidades a Francia y las aprovechó, recién levantamos en el segundo tiempo pero no nos alcanzó", se lamentó el capitán.

"No me voy a quejar del árbitro, pero nos cobraron demasiado en contra. Si no regalábamos el primer tiempo estoy seguro que lo ganábamos", resaltó el forward.

Por su parte, Guido Petti destacó: "Nos dormimos en el primer tiempo, sobre todo en la parte final. Eso en un Mundial se paga. Todavía dependemos de nosotros, pero debemos ajustar cosas".