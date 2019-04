"Mi cabeza está acá en Central. Todavía tengo un partido importante que es una final (ante Boca por la Supercopa Argentina). Yo no puedo estar pensando si me llega una oferta o no. Cuando esté de vacaciones, cuando se abra el libro de pases, lo analizaré. Pero ahora no puedo sacar mi cabeza de esto que estamos viviendo".

En diálogo con la prensa al término del partido, Ledesma señaló que "sí, claro que el triunfo sirve de algo a pesar de haber quedado eliminados . Se nos viene dos partidos importantes en la Copa Libertadores. Sabemos que son difíciles pero podemos clasificar a la Copa Sudamericana. Pero este es el camino. Tuvimos muchas chances y ese es el Central que queremos ver. Pocrnjic sacó muchas pelotas y eso influyó".









Consultado sobre los desniveles del equipo desde que ganó la Copa Argentina hasta este pobre presente futbolístico dijo: "Son muchas cosas, muchos procesos que se iniciaron y se fueron rápido. Esas cosas influyen en la cabeza del jugador. Muchas veces, cuando te encontrás en un club ordenado, donde está todo solucionado es lindo jugar y de lo único que te tenés que preocupar es de jugar. Pero habiendo habido tantos cambios se nos hizo difícil a nosotros".

El próximo partido decisivo para Central, además de los dos de la Libertadores, será ante Boca en la final de la Supercopa Argentina. Sobre ese choque opinó: "No, no es un equipo invencible. En el fútbol quedó demostrado que los partidos se ganan jugando. Somos once contra once y que hay que pararse en ese lugar".