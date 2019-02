De tener poca participación en el breve ciclo de Héctor Bidoglio, Luis Leal asoma para tener un mayor protagonismo y ser titular en el Coloso. El entrenador mantuvo ayer la incógnita sobre la formación del equipo, planteando entre otras cosas la duda sobre la delantera. Pero la Pantera sacó ventaja y sería el elegido para ingresar por Alfio Oviedo. Por antecedentes, más que por presente, el portugués puede ganarse el puesto.

Bidoglio manifestó ayer antes de la práctica vespertina que todavía no definió si jugaba Leal, Oviedo, Alexis Rodríguez o Cristian Insaurralde, quien había dejado una buena imagen contra Unión y parecía que era el principal candidato. Con el transcurso de los días de la semana, Leal se adelantó al resto y jugaría mañana de titular. Oviedo dejaría entonces el puesto después de una deslucida actuación en Santa Fe.

"Lo que buscamos de un delantero no es tanto la característica individual. Se busca que el delantero se ensamble al equipo, se compenetre con el funcionamiento de los volantes, con la llegada de los laterales. A veces ustedes me preguntan acerca de que no se encuentra al nueve. Nosotros tenemos el nueve. Lo que no encontramos todavía es el funcionamiento para poder potenciar al jugador que juegue allí. Cuando falla un puesto, el que falla es el equipo y no un jugador solamente", manifestó Bidoglio, sin revelar la identidad del atacante para el clásico.

Leal no fue nunca titular con Bidoglio, ni en los dos partidos del interinato del entrenador, siendo suplente de Francisco Fydriszewski contra Patronato (1-0), no jugando ni un minuto, y ni siendo convocado ante San Martín de Tucumán (3-0). En el reinicio de la Superliga, fue al banco ante Boca (1-1) y entró en el segundo tiempo por lesión de Fydriszewski. Luego fue suplente, sin jugar, ante Unión (0-0).

A Bidoglio no lo convenció Leal y por eso no lo tuvo de prioridad. Pero es evidente que algo pudo haber cambiado para el clásico. Sin Fydriszewski, no respondió Oviedo con Unión. Insaurralde da la sensación que se desenvuelve mejor por afuera. Y Alexis Rodríguez da la impresión que aún le falta para estar desde el inicio. Son algunas de las razones por las que Leal puede aventajarlos.

Pese a las especulaciones de que Insaurralde también puede entrar por Víctor Figueroa, es probable que el entrenador lo mantenga al Negro, conservando el tridente que conforma con Mauro Formica y Maxi Rodríguez.

La defensa es otro sector donde se cambiará. Fabricio Fontanini cumplió la fecha de suspensión, luego de hacerse amonestar contra Boca y perderse el partido ante Unión, con la intención de llegar al clásico.

Fontanini ingresará por Teodoro Paredes, más allá de que Bidoglio señaló que no lo tenía definido, destacando el "buen partido" del paraguayo en Santa Fe.