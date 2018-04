Presente goleador. Leal es la principal figura con la que cuenta el equipo del Parque. Sebastian Suarez Meccia

Luis Leal está en condiciones y de no mediar inconvenientes será de la partida ante Paranaense. Había cierta atención puesta en el portugués por la molestia que sintió en el muslo izquierdo durante el último cuarto de hora del segundo tiempo considerando que hay pocos días por delante hasta el debut rojinegro en la Copa Sudamericana en Curitiba. Pero los estudios que le realizaron ayer no arrojaron ningún inconveniente, al menos así aseguraron desde el cuerpo médico. El estado de salud había encendió las alarmas porque es un futbolista clave en el equipo y hoy no tiene reemplazante.

El plantel voló el domingo en chárter desde Tucumán para regresar a Rosario y concentró en Ricardone. Esta mañana entrenó en Bella Vista, con Leal cumpliendo solo tareas en el gimnasio para no exigir la pierna. El resto realizó la misma rutina, aunque luego desarrolló un trabajo regenerativo trotando en el campo de juego.

La condición de Leal puso a todos en alerta. El domingo se encargó él solo de complicar a la defensa tucumana y reventó dos pelotas en los caños. En estos momentos no cuenta con un sustituto en el plantel, por lo que se sigue con atención cómo se encuentra de la dolencia, consecuencia en un principio de una fatiga muscular.

Daniel Opazo ingresó en el segundo tiempo contra Atlético Tucumán después de un largo tiempo sin jugar y en este momento aparecía como la primera opción para el caso de que no llegara Leal. Lo que desfavorece la chance del neuquino es la poca actividad que tuvo desde que se incorporó al club. A favor tiene que es la mejor opción por características.

El domingo también entraron en la segunda etapa dos juveniles de las inferiores: Alexis Rodríguez y Milton Treppo, debutante en la primera división. El mellizo de Denis Rodríguez es considerado mediapunta por De Felippe. Siendo así, aparece en un segundo plano para sustituir a Leal. Lo mismo sucede con Treppo. Es un atacante que se mueve por los costados, algo que lo diferencia de Leal.

Frente a las cualidades de los tres mencionados, el Monito Opazo asoma para convertirse en la alternativa de Leal. Newell's espera que se recupere el portugués porque nadie es capaz de asemejar su presente.

De Felippe adelantó el domingo que es posible que sigan los mismos para el juego del jueves. Mencionó a Bernardello como una posibilidad, aunque de inmediato sostuvo que no se lo piensa arriesgar. Parece difícil que llegue. Luciano Pocrnjic y Bruno Bianchi están descartados.





¿Te gustó la nota?