Leal no encuentra el camino al gol

Pólvora mojada. La Pantera no puede dar el zarpazo ni en el Coloso. La pelea, como en esta con Barboza, pero no define.

Pólvora mojada. La Pantera no puede dar el zarpazo ni en el Coloso. La pelea, como en esta con Barboza, pero no define. Héctor Rio

No convertir es algo que le está pesando demasiado a Leal y eso le juega en contra en la consideración de los hinchas rojinegros. Es que sólo convirtió un gol en la Superliga y, encima, no lo hizo en el Coloso sino en la lejana Mendoza y sólo sirvió para hacer apenas menos dolorosa la derrota con Godoy Cruz. Tal vez por eso cuando en el primer tiempo desperdició una chance de gol se oyeron silbidos, quizás porque si bien participó en algunas jugadas ofensivas, como la asistencia de gol que le dio y Fértoli no concretó, fue despedido con algunos aplausos leves cuando le dejó su lugar a Oviedo a los 60', en un nuevo cambio de nombre por nombre que ensayó De Felippe.

La Pantera encaró con ganas pero no terminó bien las intenciones ofensivas. Y su tarea como principal referente ofensivo en el esquema de juego leproso exige más. Encima, el delantero supo dar ese plus que hoy le está faltando y con goles se había ganado al hincha leproso. Cómo será que a mediados de año, cuando en un momento se habló de una probable partida, todos estaban desesperados para que se quedara en Newell's. Si hasta con la llegada de refuerzos, en este caso sólo apareció Oviedo y volvió Fydrisewski, a nadie se le pasaba por la cabeza que sería discutido como lo es hoy.

Es que la falta de goles le restó crédito. La lesión que sufrió en la pretemporada le jugó en contra, no volvió a ser el mismo. No entró en ritmo. Encima, tras el partido con Lanús en la 6ª fecha, también quedó afuera. Y cuando volvió tampoco le acertó al arco.

Ayer la hizo bien cuando habilitó al Rayo en el primer tiempo y el palo le dijo no a la apertura del marcador. Otra chance la tuvo él y fue Unsain quien le sacó el remate que buscaba el gol que el portugués no encuentra. Habrá que ver si el técnico le sigue dando la derecha. A los 60' dijo basta y lo reemplazó por Oviedo, quien pese a que tampoco la embocó medianamente cumplió. Fue importante en el juego aéreo en una cancha condicionada por la fuerte lluvia y la peleó bien de arriba, aunque no tuvo la chance de gol con la que se mostró en el anterior cotejo en el Coloso, cuando convirtió el 1-0 parcial en la victoria ante Argentinos.





Aguerre mantuvo el arco invicto

Cuatro partidos en el Coloso con el arco invicto. 360 minutos sin ir a buscar la pelota a la red. Alan Aguerre se ganó ser el número uno rojinegro y lo hace con buenos rendimientos, con participación activa, con atajadas importantes. Bajo la copiosa lluvia de ayer para resguardar el cero propio con el que Newell's se quedó con un buen punto ante un complicadísimo Defensa y Justicia, como lo había hecho frente a Lanús en el primer tiempo en su debut en el Parque y en los dos partidos que estuvieron en medio, frente a Tigre y Argentinos Juniors. De Felippe lo eligió por conocerlo de su paso por Vélez y cuando vio que era el momento le dio lugar. Y el arquero de 28 años no le falló. Es más, sólo le convirtieron 3 goles en 3 visitas en la Superliga y los dos en el clásico por Copa Argentina, la mayoría sin responsabilidad absoluta. Y no es que los rivales no lo hacen actuar, por el contrario, Defensa lo exigió tres veces: un remate de Miranda desde afuera en la parte inicial, otro de Togni desde la izquierda en la segunda mitad y un gran mano a mano que le ganó a Fernández.





El plantel junto al Gondolazo

Los jugadores de Newell's se prestaron gustosos para la campaña y posaron con la bandera que tenía la inscripción de la iniciativa. El Banco de Alimentos Rosario (BAR) realiza por primera vez en Rosario el Gondolazo, una campaña de recolección de alimentos que se realizará los días 8 y 9 de diciembre en distintos supermercados y que también es apoyada por la Fundación Messi y varias instituciones del fútbol argentino. La iniciativa invita a la sociedad a donar alimentos que serán distribuidos entre organizaciones sociales que brindan alimentación a miles de personas en situación de vulnerabilidad. Bajo el lema "Contagiar compromiso", que está presente en todas las acciones de este año, el BAR busca que los ciudadanos se involucren y expresen su compromiso colaborando con alimentos. Los principales supermercados de Rosario acompañarán la campaña y aún se espera sumar más comercios. Participarán voluntarios de diferentes clubes, agrupaciones y colegios y todos aquellos que quieran sumarse.