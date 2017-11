Leal: "Este gol quedará en mi memoria"

¿Cuánto te sirvió el gol en lo personal?

Es una sensación muy linda. Estaba buscando el gol para ganar más confianza. En los partidos anteriores la había perdido un poco porque erré goles fáciles de convertir. El gol me devolvió mucho la confianza.

Además de ayudarte para la confianza, ¿es algo especial el hecho de conseguirlo ante River y en su cancha?

Sí. Marcar contra un equipo grande es una motivación extra. Me quedé contento por hacerlo contra un gran equipo del fútbol argentino. Este gol quedará en mi memoria. Tengo que continuar trabajando para conseguir muchos más.

El gol del festejo fue tranquilo y no el clásico desahogo porque no la podías meter. ¿Fue una señal de que mantenías cierta tranquilidad y no te impacientabas pese a que estabas fallando?

Hay momentos en los que estaba un poco impaciente por no hacer un gol, pero trabajaba para que llegara ese momento. Me puso contento hacerlo, pero tampoco era para gritarlo de manera alocada porque no era el gol de la victoria. Lo grité de manera tranquila, aunque seguro que fue especial.

¿Cómo fue que buscaste esa posición para cabecear?

Fue una jugada muy rápida de un saque lateral. Brian (Sarmiento) consiguió meter la pelota al área. Me metí por atrás de un defensor que era muy grandote (Alexander Barboza, de 1,92 metro) y pude anticiparme (a Marcelo Sarracchi) para convertir.

¿Quedaste con bronca por no señalar el segundo, cuando lo hiciste tirar a Bologna y Montiel te bajó?

Quedé mano a mano con el arquero, hice un movimiento y en el momento en el que iba a patear sin nadie adelante, el defensor me bajó desde atrás. Quedé un poco triste porque ya estaba todo listo para empujar la pelota y hacer el gol. Pero igual no tanto porque conseguimos un penal para sacar ventaja.

¿Qué te pasaba que no podías convertir, porque oportunidades habías tenido, incluidos mano a mano?

Había perdido un poquito de confianza y a lo mejor no estaba concentrado en el momento de convertir. Era culpa mía y no del equipo. Sabía que en cualquier momento me iba a tocar porque había estado siempre muy cerca. Con este gol voy a estar más tranquilo y concentrado para continuar así.

¿Costó ponerte bien físicamente y eso influyó?

No. Tuve un proceso de adaptación al fútbol argentino que creó que ya pasé, aunque hay que seguir trabajando. No fue por una cuestión física. Simplemente fue mi responsabilidad no convertir, por esos momentos de desconcentración en los que si hubiese estado de otra manera, esos goles hubieran valido para ganar.

¿Qué te parece que hizo Newell's para quedarse con el triunfo?

Hacía varios partidos en los que creábamos cuatro o cinco oportunidades, en el primer tiempo principalmente, no tanto en el segundo, y no conseguíamos convertir. Y al no convertir se nos complicaba. El domingo sufrimos el gol de River, en una buena jugada, una buena pared de ellos. Y nosotros seguimos intentando para alcanzar el empate. Lo conseguimos y ganamos en confianza. El partido se hizo de ida y vuelta. Aprovechamos una pelota que robamos, hicimos un rápido contraataque y me cometieron el penal que metió Brian. Y el tercer gol fue en otra contra después de un córner de River.

¿La adaptación al fútbol argentino fue difícil?, ¿los defensores son duros?

Me siento cada día mejor adaptado. Algunos defensores son duros. Hay que trabajar para aguantarlos cuando te marcan.

¿Qué es lo que considerás que te falta?

Quiero hacer más goles para ayudar al equipo. Si no hubiese errado tanto, tendría varios más goles. Pero hay que levantar la cabeza y continuar trabajando. Espero que tanto yo como mis compañeros hagamos un gran partido contra Racing para llegar bien fuertes frente a Central y terminar el año con mucha confianza y empezar con todas las ganas la pretemporada.

