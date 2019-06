Maximiliano Rodríguez (38 años) ofreció ayer una jugosa rueda de prensa en la que abordó el presente de Newell's en la actual pretemporada y a la vez aclaró su situación personal sobre la factible convocatoria a participar de los Juegos Panamericanos de Lima con la camiseta de la selección argentina, lo que le impediría estar en la entidad del Parque en el arranque de la Superliga. "Todavía no definí si iré a los Panamericanos, lo haré en los próximos días", avisó Maxi, tras lo que fue la inclusión de su apellido como uno de los mayores de 23 años en la nómina preliminar que entregó el DT albiceleste Fernando Batista. Pero lo más resonante que expresó la Fiera fue una frase que apela con claridad meridiana al sentido común y está referida a la dura sanción de 3 puntos que recibió Newell's en 2017 por supuestas irregularidades administrativas en la presentación del libre deuda. "Creo que si uno toma una medida debe ser para todos igual. Por eso le tienen que devolver los puntos a Newell's", sentenció el capitán leproso.

Los dichos de la Fiera están referidos a lo ocurrido con San Lorenzo y Hucarán, que recientemente habían sido sancionados por cuestiones administrativas con la pena de seis puntos, pero llamativamente la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) dejó en suspenso el castigo luego de la apelación presentada por ambas instituciones. Newell's incluso por la quita de puntos llegó a apelar al tribunal de arbitraje deportivo TAS, que emitirá su veredicto antes de fin de mes.

"Todos sabemos lo que pasa en el mundo del fútbol y creo que no es justo. Creo que si uno toma una medida me parece bárbaro, pero debe ser para todos igual. Si vos sancionas a un equipo y decís que Newell's no hizo las cosas bien me parece bárbaro, pero tomala con todos igual, no hagas diferencia con ninguno. Eso no lo veo justo. Si vos le vas a sacar puntos a algunos equipos y se los devolvés, se los tenés que devolver a Newell's también. Y partir de cero poner las reglas claras, si no no es justo para nadie. Está claro que Newell's tiene que hacer el reclamo porque no es justo que pague un equipo solo y hay muchos que estuvieron en la misma situación. No nos sorprende nada. Pero confiamos en que lo tenga que hacer la AFA. Le tienen que devolver los puntos a Newell's. Y luego cuando se tomen las sanciones, que no reculen", sentenció Maxi.

Mientras que en cuanto a su posible convocatoria a los Panamericanos de Lima, que serán entre el 26 de julio y el 11 de agosto, Maxi aclaró que "a Newell's llegó una citación formal que no es definitiva. Yo tengo que volver a hablar con el entrenador de la selección, todavía no hay nada confirmado al ciento por ciento de mi parte. Se definirá en los próximos días".

"Creo que si tengo que ir a la selección nadie me puede decir nada, siempre fui lo más honesto y profesional posible. Y si me tengo que quedar en Newell's lo haré", dijo Maxi. Y reflexionó sobre lo que sería perderse dos o tres partidos en la lepra en caso de ir al combinado albiceleste: "Cada uno va a querer defender lo de uno, el hincha de Newell's va a querer que me quede acá en la institución por todo lo que nos vamos a jugar este año, igual creo que lo más importante es que la institución forme un plantel que no dependa de un jugador, eso es lo que tendríamos que hacer".

"Se dan sensaciones diferentes, uno puede llegar a tener ganas de vestir la camiseta de la selección nuevamente. Pero si no lo llego a hacer, son decisiones, y yo no me arrepiento nunca de lo que hago porque es lo que siento, si me tengo que quedar, encantado. No hay nada definido realmente. La decisión la tomaré lo más rápido posible y la voy a comunicar. Los momentos que estuve en la selección los disfruté al máximo, estoy muy tranquilo acá en Newell's. Si me toca estar en la selección haré lo mismo. Porque son las dos camisetas que uno quiere y siente", confió.

Igualmente, sobre lo que fue su salida a Peñarol, indicó: "Si uno se pone a hilar más fino, estuve un año y medio fuera del club y ahí tendría que haber sido más preocupante, no por mi ausencia por tres partidos. Ahora tengo la cabeza acá en Newell's, en hacer una buena pretemporada, en tratar de que se forme un plantel competitivo, eso es lo más importante".

Y sobre la pretemporada que se está desarrollando en Bella Vista, dijo: "Veo muy bien al plantel, que está con muchas ganas, hay tiempo de trabajo y eso es muy importante para estar de la mejor manera desde el inicio. Necesitamos mejorar en muchos aspectos, la parte física, táctica y técnica. La verdad es que en los seis meses que estuve el equipo no fue lo que queríamos, hay tiempo para mejorar, esperemos que empiecen a llegar los refuerzos".

Y concluyó: "Será un año muy duro y tenemos que prepararnos para ello. De acá hasta diciembre hay que estar arriba. No hay que pensar sólo en el riesgo del promedio o el descenso, sino que hay que pensar en ganador, partido a partido, porque eso nos va a terminar sacando adelante".