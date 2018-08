Le rodeó el arco aunque no marcó

Aun con más voluntad que fútbol, con mucha dificultad para romper el orden del rival, Independiente hizo lo mejor que pudo para llevarse la victoria en el partido de ida de octavos de final ante Santos, pero en el Libertadores de América se tuvo que conformar con el 0 a 0. Ahora la serie se definirá la semana próxima (19.30) en Brasil. Lo único positivo para el equipo de Holan fue que no recibió goles en contra y metiendo uno de visitante obligará a que le hagan dos.

Independiente celebró en casa la obtención de la Copa Suruga Bank, ese partido con el campeón japonés que para la Conmebol vale un título. Pero después el festejo no se extendió en el resultado ante un duro Santos que jugó ordenado, que le metió mucha presión y que tuvo alguna chance en alguna equivocación del rojo en la salida.

Un cabezazo en un córner del ex canalla Burdisso fue lo más peligroso de Independiente en el primer tiempo, pero en el complemento sí tuvo claras. La mejor quedó en los pies de Gigliotti. Un buen centro desde la derecha fue bajado de cabeza hacia atrás por Meza y la pelota le quedó picando en el área chica al Puma, que de zurda la mandó arriba del travesaño.

Faltando 15', nuevamente un cabezazo de Burdisso pudo transformarse en gol, pero fue rechazado a medias por Vanderlei y Brítez no pudo meterla en el rebote. Sobre el final, nuevamente el arquero le sacó una chance clara a Meza.

Independiente rodeó el arco de Santos sobre todo en el complemento, donde se acercó mucho a la victoria. Tuvo más voluntad que juego asociado y sin dudas se notó la ausencia de Martín Benítez, que se lesionó un aductor en el choque ante Newell's. Pero así y todo estuvo más cerca y la serie quedó abierta para la definición de la próxima semana donde buscará seguir soñando con su copa fetiche.