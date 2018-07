Le puso un alto precio

Tiene contrato por un año más. Pero ahora analiza pegar el portazo. En Central cruzan los dedos para evitar la fuga de un buen capital como es Marco Ruben. Sobre todo por el gran esfuerzo económico que hizo el club en su momento para arropar al delantero, quien venía de malas experiencias por Ucrania, Francia y México. Y mientras debate de manera interna el futuro, ayer Edgardo Bauza dejó de lado el buzo de entrenador y se puso el traje de martillero y empresario. Y tiró sin dudar que "el pase de Ruben vale entre 4 y 5 millones de dólares. Es un goleador". A la vez, desde la sede canalla intentaron bajar los decibeles sobre este tema y argumentaron "llegado el caso se verá en qué monto se venderá, aunque por el momento no hay ninguna oferta".

Ruben deslizó la chance de cambiar de aire luego de dos temporadas magras desde lo deportivo y un año terrible desde lo personal. No obstante, no le será tan sencillo armar las valijas. El hecho de que su servicio mermó en la foja de servicio a la comunidad canalla, también es cierto que no hay por el momento una institución interesada realmente en llevárselo. Eso sí, sondeos sí hay.

"Si llega una oferta concreta y que sea buena para un jugador de Central, nosotros no le vamos a cortar la carrera a nadie. Pero tienen que pagar lo que vale. Todavía no hay nada definido. Ruben está trabajando bien y eso es lo más importante", explicó Bauza con claridad. "No vamos a buscar a otro delantero si no se va ninguno. Y para que se vaya alguno tienen que pagar lo que valen. Con esa plata buscaríamos un reemplazante", acotó el entrenador como para dejar sentado que no dará el okey ante la primer oferta que llegue a Arroyito.

Todavía hay margen como para especular con una pronta salida. El libro de pases cerrará dentro de un mes. Y todo puede suceder hasta esa fecha. Desde versiones hasta algunos posibles intentos por llevarse al atacante y capitán canalla. También hay que mencionar que la dirigencia le ofreció extender el vínculo que caducará en junio del año que viene.

Aún no hay consenso entre las partes. Claro que no todo será una cuestión de dinero. Ruben apeló que desearía cambiar de aire por cuestiones personales. Sobre todo luego de dos temporadas flacas en el equipo. Pero si no llegan propuestas tendrá que salir y dar lo mejor de sí en pos de revertir su imagen y la del equipo en esta nueva "era" comandada por Bauza.