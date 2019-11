Rafael Nadal sufrió una contundente derrota ante Alexander Zverev en las Finales ATP que se disputa en Londres. Perdió por 6-2 y 6-4, en una hora y 24 minutos. Hasta ahí, una partido perdido más para el tenista español. El problema se dio luego, en la conferencia de prensa, cuando le preguntaron si su casamiento había influido en su rendimiento.

“¿En serio me estás preguntando esto? ¿Es en serio o es una broma?”, disparó el actual número uno del ránking ATP, sin ocultar el fastidio que le había causado la consulta. Y añadió: “Llevo 15 años con la misma mujer con una vida totalmente estable y asentada. No importa si le pongo a ella un anillo o no. Soy un chico normal.

“A lo mejor para ti... ¿cuánto llevas casado?”, replicó el español al periodista, quien le respondió que llevaba 30 años de matrimonio. Nadal siguió: “Y antes estabas seguro... Bien, pasemos al castellano porque esto es una mierda”. Las risas que disparó el comentario del tenista descomprimieron la situación.

La conferencia de prensa retomó su cauce. Nadal admitió que la única “nota positiva” que tuvo la derrota ante el alemán Alexander Zverev en su debut en las Finales ATP fue que no tuvo el dolor en el abdominal, que lo obligó a retirarse del Masters 1.000 de París-Bercy unos días atrás

“No ha habido problema con el abdominal. No he tenido dolor. Zverev jugó bien y yo mal. Podría buscar razones y excusas, pero lo que importa es que necesito jugar mucho mejor en dos días. Sabíamos que el inicio iba a ser difícil. Hay que ser positivo y competitivo, algo que no he sido hoy”, explicó.