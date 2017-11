"Le haremos guerra con nuestras armas"

El presente de Diego Erroz es Atlético Tucumán. Pero el pasado es bien canalla. El ex volante y ahora encargado del fútbol desde la primera hasta la pre novena en la entidad del Decano hizo un análisis en la previa del gran choque que animarán en Formosa ambos elencos, que a su vez tienen como objetivo llegar a la final de la Copa Argentina. "Somos dos equipos en formación. Pero más allá de eso, le haremos guerra igual con nuestras armas", graficó sin concesiones el ex mediocampista auriazul. "En este torneo no te podés equivocar. No tenés margen de error", acotó de inmediato el ex futbolista que fue compañero de Paulo Ferrari y Germán Herrera mientras estaba en Arroyito. "Somos bravos. No nos pueden dar por muertos nunca", remarcó, entre otros temas, sin dudar en contacto con Ovación.

¿Cómo vivís esta previa sabiendo que la historia te vincula a los dos clubes?

Es todo medio raro. Porque por un lado está Central, que me recibió en las inferiores y luego me dio la chance de jugar en primera. A eso le sumo que fue el primer club que me dio la oportunidad de trabajar por primera vez de técnico, ya que en 2012 estuve en las inferiores con Fernando Lanzidei. Teníamos la 5ª división. En total estuve nueve temporadas allá, hasta que me llamó Atlético. Y acá estoy, haciendo un poco de todo en el departamento fútbol. Esta es una institución que también quiero porque antes había jugado cuatro años.

La vas a tener difícil el día del partido entonces.

Sí, se trata de mis dos casas en el fútbol. Imaginate lo que representa para mí que los dos se crucen ahora. Sin embargo, defiendo mi trabajo, que es lo primordial en estos momentos.

¿Lo tomás como una encrucijada?

Por supuesto. No puedo olvidarme que enfrentaremos al club que me dio todo de chico, que me formó. Pero más allá de eso debo remarcar que a lo largo del tiempo aprendí a querer a Atlético, así que hoy defiendo este lugar.

¿Y desde lo deportivo vas a volver a ver a una cara bien conocida como Zampedri?

Sí, Fernando nos dio muchas alegrías mientras estuvo con nosotros. Recuerdo que lo fuimos a buscar y luego nos rindió mucho. Es un gran profesional. Cuando me llamó el Colo Cetto para preguntarme por él lo recomendé por la calidad de persona que es sobre todo, además de lo que representa como futbolista. Además, siempre lo seguimos porque acá dejó una huella y nos llena de felicidad que siga haciendo goles y creciendo en el otro club que quiero (Central). Aunque el día del partido espero que no haga nada.

¿Sabés que hasta ahora viene bien porque es el goleador de Central?

Totalmente. A la vez sé que para él también será especial este cruce porque vivió cosas muy importantes en esta entidad. Sobre todo en el último año.

¿Por qué pensás que los dos tienen un irregular andar en la Superliga y están firmes en la Copa?

Son dos torneos totalmente distintos. En la Copa Argentina no te podés equivocar. No tenés margen de error. A eso le sumo que se iguala hacia abajo. De hecho, los del ascenso le hacen grandes partidos a los de primera. Y eso es porque no sienten la responsabilidad y, además, si te defendés en los 90 minutos nivelás todo y podés ganar. Y en la Superliga hay más tiempo para corregir sobre la marcha.

¿Por eso tanto Atlético como Central aún evidencian falencias, es decir porque renovaron el plantel y los refuerzos es como que todavía no se adaptaron?

Uno de los problemas que tenemos es que se nos fueron 14 jugadores y los que llegaron aún es como que están encontrándole la mano a todo lo nuevo que están viviendo. No tuvimos tiempo de hacer una buena pretemporada por los compromisos que tuvimos. Y estipulo que a Central le sucede algo similar, aunque ellos invirtieron muchísimo dinero más que nosotros. Somos dos equipos en formación. Pero más allá de eso, le haremos guerra igual con nuestras armas.

Otro ex canalla que está ahí es Kity Villagra, ¿qué hablaron de este cruce?

Con Kity siempre charlamos de Central, es así. Los dos vivimos cosas similares en el club porque nos formamos en la ciudad deportiva. Incluso hace poquito vino el hermano de Cristian, que juega en la 7ª canalla, y estuvimos juntos. Está todo relacionado esto. Somos personas que nunca nos vamos a olvidar de Central, pero hoy en día nos toca defender estos colores desde lugares diferentes, y lo hacemos de la mejor manera. Por eso tratamos de disfrutar de estos lindos momentos que nos regala el fútbol.

¿Qué tiene Atlético para ganarle a Central?

Somos un equipo en formación, pero a la vez somos bravos. No nos pueden dar por muertos nunca. La idea es jugarle de igual a igual a cualquiera. Lógico que con el correr de los minutos nos vamos adaptando a lo que vaya surgiendo del partido en sí. Atlético, además, tiene algunos chicos muy importantes en la parte ofensiva.

¿Ese es el punto fuerte del equipo?

Sí, seguro. Se nos fueron varios jugadores importantes, entre ellos Zampedri, pero hay tres chicos que vienen creciendo bien desde que comenzó este proyecto como Balbona, Aliendro y Fabio Alvarez, quienes nos brindan también un muy buen fútbol. De hecho, cuando están inspirados son bravos.

A eso hay que sumarle que la Pulga Rodríguez es inoxidable.

Ni hablar. Además, la Pulga es nuestra bandera. Tiene una jerarquía impresionante y siempre trata de aprovechar las que le quedan.

¿Qué te preocupa de Central?

Me gusta el equipo que tiene. Además, están Ruben, Camacho, el Chaqueño Herrera, el Loncho Ferrari, Pachi Carrizo, que son nombres de peso. A eso hay que agregarle que sumó buenos jugadores. Algunos muy importantes.

Hasta ahora, salvo Zampedri, el resto no mostró tener buen nivel.

Es cuestión de tiempo. Deben afianzarse. Una vez que lo logren, no tengo dudas de que Central será un equipo muy importante. A eso le sumo que para nosotros es un espejo como club.

¿En qué sentido tomás como espejo?

Desde lo institucional. También del sentido de pertenencia que tiene. Porque jugador que pasa por el club termina identificándose o dando siempre un plus. La formación de los juveniles también es muy buena. Como entidad del interior miramos mucho hacia Rosario. Por eso es que cuando llegué a Tucumán intenté plasmar, dentro de la realidad de Atlético, lo que aprendí en Central.

¿Te genera algo el hecho de que Montero sea el DT de Central?

Sí, fue capitán de Juventus durante tantos años algún recorrido para ser respetado y valorado ahora tiene. Después, sería muy irrespetuoso opinar sobre su labor porque no lo conozco y no puedo juzgarlo. Lo que sí, acá somos muy respetuosos de los procesos. Hemos inculcado ese método y lo sostenemos. Por eso creo que nos fue bastante bien en estos últimos cuatro años. Si bien los resultados mandan, cuando los proyectos se bancan a la larga dan sus frutos.

¿Y qué los seduce más a ustedes, ganar la Copa Argentina o jugar la Libertadores de nuevo si es que River le gana a Morón?

Cuando surgió la chance de jugar la Copa Libertadores la defendimos porque era un hecho histórico para este club. Y tener la posibilidad de jugarla otra vez al año siguiente es como que es mucho para nosotros. Por eso vamos a hacer lo posible para seguir evolucionando en todo aspecto y llevar a Atlético lo más alto posible. Por eso es que trataremos de hacer valer nuestras armas a la hora del partido.